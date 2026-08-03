ЕС одобрил покупку Electronic Arts саудовским фондом PIF за $55 млрд

Европейская комиссия одобрила приобретение крупного американского разработчика видеоигр Electronic Arts (EA), которое попало под юрисдикцию Брюсселя из-за масштаба своей деятельности на европейском рынке, суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF). Сделка стоимостью $55 млрд получила разрешение в рамках правил ЕС, регулирующих иностранные государственные субсидии.

По сообщению Reuters, ранее сделка уже получила одобрение по правилам антимонопольного законодательства Евросоюза, однако ключевым этапом считалась проверка в рамках регламента Европейского союза о контроле иностранных субсидий (Foreign Subsidies Regulation, FSR). Этот механизм предназначен для предотвращения случаев, когда компании, получающие государственные субсидии за пределами ЕС, могут получить несправедливое преимущество при покупке активов в 27 странах блока. После завершения проверки Еврокомиссия разрешила продолжить оформление сделки.

В поданных накануне документах Electronic Arts сообщила, что по состоянию на 30 июля получила все необходимые регуляторные разрешения и рассчитывает закрыть сделку 4 августа. Приобретение станет частью стратегии фонда PIF по расширению присутствия в игровой индустрии, одновременно отражая курс Саудовской Аравии на диверсификацию экономики за пределами нефтяного сектора, включая развитие инфраструктуры, туризма, спорта и видеоигр.