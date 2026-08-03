NASA препятствует разработке одного из крупнейших месторождений вольфрама в США

Американская горнодобывающая компания 3 Proton Lithium (3PL) сообщила об обнаружении крупнейшего из разведанных месторождений вольфрама на территории США, которое расположено в восточной части Невада в пустынной местности, но его полноценной разработке намерено препятствовать агентство NASA, которое использует часть этой территории для собственной деятельности.

Как отмечает Financial Times, примерно треть попавшей в заявку горнодобывающей земли в Неваде используется американским аэрокосмическим агентством для обмена сигналами со спутниками, и указанный регион уникален своими условиями, позволяющими осуществлять подобную деятельность на территории США. Разработка месторождения вольфрама на этом участке создаст помехи для работы NASA.

В свою очередь, компания 3PL настаивает, что вольфрам перестали добывать на территории США десять лет назад, и теперь местная промышленность целиком зависит от его импорта, в основном из Китая. Начав разработку месторождения, которое является крупнейшим из разведанных на территории США, компания могла бы решить проблемы национальной безопасности, как утверждает 3PL. Запасы вольфрама в этой местности оцениваются в 1,78 млн тонн, это в пять раз больше ближайшего разведанного месторождения в США. Даже с учётом резервирования одной трети территории для нужд NASA, новое месторождение способно выдать вольфрама на сумму около $152 млрд в действующих ценах.

Около 80 % мировых объёмов поставок вольфрама приходятся на КНР, страна использует подобную концентрацию ресурсов для достижения внешнеполитических целей, и с февраля прошлого года цены на этот металл выросли почти на 600 %. Рядом с городом Эли в Неваде также обнаружены крупные залежи лития, бора и калийной соли на участке площадью около 150 квадратных километров. Компания 3PL в прошлом году получила право в ускоренном порядке согласовывать заявки на разработку месторождений минералов, имеющих приоритетное значение для национальной безопасности США. Дефицит вольфрама подтолкнул власти США через членов семьи Дональда Трампа (Donald Trump) выделить $1,6 млрд на освоение месторождения в Казахстане. Сейчас 3PL занимается лоббированием снятия запрета на добычу полезных ископаемых на указанной выше территории в Неваде, который был наложен в 2023 году сроком на 20 лет по просьбе NASA. Ведомство использует равнинный рельеф местной пустыни для калибровки спутникового оборудования связи. В любом случае, разработка этого месторождения растянется на годы, а потому ситуация с поставками вольфрама не сможет улучшиться моментально, даже если NASA уступит данный участок горнодобывающей компании.