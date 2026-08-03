Сегодня 03 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники NASA препятствует разработке одного из к...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA препятствует разработке одного из крупнейших месторождений вольфрама в США

Американская горнодобывающая компания 3 Proton Lithium (3PL) сообщила об обнаружении крупнейшего из разведанных месторождений вольфрама на территории США, которое расположено в восточной части Невада в пустынной местности, но его полноценной разработке намерено препятствовать агентство NASA, которое использует часть этой территории для собственной деятельности.

Источник изображения: Chris, Unsplash

Источник изображения: Chris, Unsplash

Как отмечает Financial Times, примерно треть попавшей в заявку горнодобывающей земли в Неваде используется американским аэрокосмическим агентством для обмена сигналами со спутниками, и указанный регион уникален своими условиями, позволяющими осуществлять подобную деятельность на территории США. Разработка месторождения вольфрама на этом участке создаст помехи для работы NASA.

В свою очередь, компания 3PL настаивает, что вольфрам перестали добывать на территории США десять лет назад, и теперь местная промышленность целиком зависит от его импорта, в основном из Китая. Начав разработку месторождения, которое является крупнейшим из разведанных на территории США, компания могла бы решить проблемы национальной безопасности, как утверждает 3PL. Запасы вольфрама в этой местности оцениваются в 1,78 млн тонн, это в пять раз больше ближайшего разведанного месторождения в США. Даже с учётом резервирования одной трети территории для нужд NASA, новое месторождение способно выдать вольфрама на сумму около $152 млрд в действующих ценах.

Около 80 % мировых объёмов поставок вольфрама приходятся на КНР, страна использует подобную концентрацию ресурсов для достижения внешнеполитических целей, и с февраля прошлого года цены на этот металл выросли почти на 600 %. Рядом с городом Эли в Неваде также обнаружены крупные залежи лития, бора и калийной соли на участке площадью около 150 квадратных километров. Компания 3PL в прошлом году получила право в ускоренном порядке согласовывать заявки на разработку месторождений минералов, имеющих приоритетное значение для национальной безопасности США. Дефицит вольфрама подтолкнул власти США через членов семьи Дональда Трампа (Donald Trump) выделить $1,6 млрд на освоение месторождения в Казахстане. Сейчас 3PL занимается лоббированием снятия запрета на добычу полезных ископаемых на указанной выше территории в Неваде, который был наложен в 2023 году сроком на 20 лет по просьбе NASA. Ведомство использует равнинный рельеф местной пустыни для калибровки спутникового оборудования связи. В любом случае, разработка этого месторождения растянется на годы, а потому ситуация с поставками вольфрама не сможет улучшиться моментально, даже если NASA уступит данный участок горнодобывающей компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ключевые металлы для производства чипов подорожали вдвое и даже больше — отрасль готовится к дефициту
На Apple снова подали в суд за использование конфликтных минералов в iPhone и других продуктах
Из-за Китая миру грозит дефицит вольфрама, что обернётся подорожанием электроники и не только
Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли
ЕС одобрил покупку Electronic Arts саудовским фондом PIF за $55 млрд
Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML
Материалы по теме
Ключевые металлы для производства чипов подорожали вдвое и даже больше — отрасль готовится к дефициту

Ключевые металлы для производства чипов подорожали вдвое и даже больше — отрасль готовится к дефициту

На Apple снова подали в суд за использование конфликтных минералов в iPhone и других продуктах

На Apple снова подали в суд за использование конфликтных минералов в iPhone и других продуктах

Из-за Китая миру грозит дефицит вольфрама, что обернётся подорожанием электроники и не только

Из-за Китая миру грозит дефицит вольфрама, что обернётся подорожанием электроники и не только

Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли

Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли

ЕС одобрил покупку Electronic Arts саудовским фондом PIF за $55 млрд

ЕС одобрил покупку Electronic Arts саудовским фондом PIF за $55 млрд

Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML

Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML

Теги: nasa, космос, вольфрам, сша, полезные ископаемые
nasa, космос, вольфрам, сша, полезные ископаемые
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Опрос Steam показал рост популярности 8-ядерных процессоров и снижение интереса к дисплеям Full HD
Разработчик Meta придумал, как увеличить FPS в играх под Linux — Steam Deck может стать до 30 % быстрее
Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML
Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли
Из-за нехватки памяти MacBook Air превратился в дефицитный товар, несмотря на повышение цен
Анонсирована масштабная MMO с бесшовным открытым миром Palworld Online, но есть нюанс 30 мин.
Аудитория эвакуационного экшена Mistfall Hunter выросла до полумиллиона игроков за несколько дней после релиза 2 ч.
После отказа от блокчейна Ubisoft закроет Champions Tactics: Grimoria Chronicles — тактическую RPG на базе Web3 и NFT 2 ч.
Cronos: The New Dawn заговорит на русском языке — игроки профинансировали озвучку от Mechanics Voiceover 3 ч.
Рынок облачных услуг во II квартале показал самый высокий темп роста за восемь лет 3 ч.
Постапокалиптический боевик Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов» попал в руки пиратов ещё до релиза 4 ч.
Запрет на использование китайских моделей может обойтись американским компаниям в $12 млрд дополнительных расходов 4 ч.
Московский суд не признал сгенерированные ИИ изображения творчеством 18 ч.
OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями 20 ч.
OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic 02-08 08:11
NASA препятствует разработке одного из крупнейших месторождений вольфрама в США 2 ч.
SpaceX/xAI построит четвёртый ЦОД в Мемфисе и избавится от «нелегальных» газовых турбин, заменив их на точно такие же 3 ч.
Hisense выпустила игровой монитор N24 с FreeSync и частотой 180 Гц дешевле $75 7 ч.
ЕС одобрил покупку Electronic Arts саудовским фондом PIF за $55 млрд 7 ч.
Новая статья: Выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке (вторая половина 2026 года) 13 ч.
Apple собирается превратить будущие умные очки в гаджет для фитнеса 15 ч.
Sony заявила о достаточных запасах памяти для производства PS5 в этом году даже с учётом выхода GTA 6 17 ч.
Supermicro представила серверные стойки со статической нагрузкой до 2500 кг 22 ч.
Arm объявила о растущем спросе на её процессор для ЦОД, но акции упали из-за ожидаемого снижения роялти от смартфонов 22 ч.
Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса 24 ч.