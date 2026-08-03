Цены на Xbox Series X и S взлетели не только в США — в Европе рост достиг €200

Ресурс Video Games Chronicle (VGC) опубликовал новые цены на игровые консоли Xbox Series X/S в США, Европе и Великобритании, которые действуют с начала августа. В июне Xbox подтвердила, что повысит цены на Xbox Series X/S с 1 августа, но тогда она сообщила лишь о повышении цен в США, включая увеличение на $100 для моделей с 512 Гбайт памяти и на $150 для моделей с 1 Тбайт.

Новые цены на Xbox Series X/S в США, Европе и Великобритании:

Xbox Series S (512 Гбайт) — $499,99 (было $399,99), €499,99 (было €349,99), £429,99 (было £299,99).

Xbox Series S (1 Тбайт) — $599,99 ($449,99), €599,99 (€399,99), £519,99 (£349,99).

Xbox Series X (1 Тбайт, цифровая версия) — $749,99 ($599,99), €749,99 (€549,99), £519,99 (£349,99).

Xbox Series X (1 Тбайт, дисковая версия) — $799,99 ($649,99), €799,99 (€599,99), £669,99 (£499,99).

Microsoft дважды повышала цены на консоли Xbox в прошлом году. С учётом последнего повышения стоимость модели Xbox Series X с дисководом выросла на $300 по сравнению с ценой на момент выхода в 2020 году, а Series S стала на 50 % дороже. В июне Xbox объяснила повышение цен «текущим кризисом компонентов», затронувшим индустрию потребительской электроники, в результате чего все три ведущих производителя консолей значительно повысили цены.

В частности, в апреле существенно выросли цены на консоли Sony PlayStation 5: самая дешевая версия Digital Edition PS5 подорожала на $100 до $599,99 / £519,99 / €599,99, а премиальная модель PS5 Pro — на $150 до $899,99 / £789,99 / €899,99.

«Мы надеялись, что очередного повышения цен не потребуется, и последние несколько месяцев работали с поставщиками над вариантами, — заявила Xbox в июне. — К сожалению, цены на хранилище и память консолей выросли более чем в 2,5 раза, и мы ожидаем еще одного удвоения к осени 2027 года».