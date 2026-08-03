«Вы имеете право знать »: в ЕС начали действовать новые правила прозрачности ИИ — за нарушения грозят штрафы до €15 млн

Новые правила прозрачности в отношении ИИ вступили в силу в ЕС со 2 августа и подлежат исполнению на всей территории блока. Статья 50 «Закона об ИИ» требует от издателей контента маркировать и обозначать определённые типы контента, созданного с помощью ИИ, а также информировать пользователей, когда они взаимодействуют с чат-ботом или агентом ИИ, а не с реальным человеком.

«Эти обязательства призваны способствовать укреплению доверия и целостности в информационной экосистеме, — говорится в новых руководящих принципах Еврокомиссии. — Люди должны знать, когда они взаимодействуют с ИИ или сталкиваются с контентом, созданным с помощью ИИ. Это поможет им принимать обоснованные решения, оценивать своё доверие к ИИ и избегать дезинформации или обмана».

Новые правила ЕС требуют маркировки контента знаком AI («ИИ»), если ИИ участвовал в создании «подлинно выглядящего» дипфейк-контента (изображения, аудио, видео) или опубликованного текста. Если изображение, аудио, видео или текст полностью созданы с помощью ИИ, они должны иметь пометку AI-Generated («Создано ИИ»). В качестве примеров регуляторы приводят полностью сгенерированные ИИ дипфейк-видео с политиками или вымышленными событиями, полностью созданную ИИ музыку или произведения искусства или сгенерированные ИИ новостные сводки.

Другие типы ИИ также должны быть помечены, например, модели, распознающие эмоции пользователя или обрабатывающие биометрические данные. Комиссия также будет контролировать поставщиков универсальных моделей ИИ. Эти организации будут обязаны документировать информацию, публиковать сводки обучающих данных и внедрять политику в отношении авторских прав, а несоблюдение требований будет преследоваться национальными органами власти. «Цель проста: всякий раз, когда ИИ играет важную роль, вы имеете право знать об этом», — поясняет Еврокомиссия.

Новый закон предусматривает суровые наказания: штрафы для компаний могут достигать €15 млн или 3 % от годового дохода, а для учреждений, органов и агентств ЕС — €750 тыс. Принцип пропорциональности будет учитываться для малых и средних компаний, а также для организаций среднего размера. Наказание не предусмотрено за личный контент, такой как групповые чаты, а также «явно художественные» сатирические и вымышленные произведения.

Новые правила делают Европу наиболее влиятельным регулятором технологий ИИ. Представители отрасли уже назвали эти правила являются чрезмерным бременем, которое замедлит инновации. Однако европейский регулятор считает, что правила упростят разработку для поставщиков ИИ, создав единый рынок с гармонизированными правилами.

«Они [правила] также устраняют потенциальные риски для здоровья, безопасности и основных прав людей, одновременно защищая демократию и верховенство права, — уверен представитель Еврокомиссии. — Обеспечение их эффективного внедрения теперь является ключевым приоритетом для Комиссии».