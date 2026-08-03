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Глава Shift Up объяснил, почему сгенерированный ИИ музыкальный клип с героиней Stellar Blade: Blood Rain не должен возмущать игроков

Разработчики из южнокорейской студии Shift Up не оставили без внимания критику сгенерированного ИИ музыкального клипа с Иви — главной героиней предстоящего экшена Stellar Blade: Blood Rain.

Источник изображений: Shift Up

Источник изображений: Shift Up

Напомним, трёхминутный ролик под заголовком Wanna be in Love демонстрирует Иви в декорациях игры, но ведёт себя героиня словно настоящая певица: поёт, танцует и взаимодействует с членами съёмочной группы.

Фанаты массово раскритиковали Shift Up за то, что при своих возможностях для продвижения Stellar Blade: Blood Rain студия обратилась к ИИ: при миллионе просмотров на YouTube ролик собрал 10 тыс. лайков и 19 тыс. дизлайков.

Как подметили в Push Square, гендиректор Shift Up Ким Хён Тхэ (Kim Hyung-tae) у себя в микроблоге ответил на вопрос пользователя, почему студия выпускает «бездушный ИИ-мусор», а не пользуется своими талантливыми художниками.

По словам Хён Тхэ, дизайн Иви из Stellar Blade: Blood Rain создавался усилиями талантливых художников и модделеров Shift Up на протяжении более чем года, и ИИ генерирует героиню не с нуля.

«[ИИ] рендерит и представляет персонажа на основе данных, дизайна и мастерства нашей команды создателей. Будем признательны, если вы будете смотреть на работу с этой точки зрения», — предложил Хён Тхэ.

У Stellar Blade: Blood Rain пока нет ни сроков выхода, ни целевых платформ. События игры развернутся после финала оригинальной Stellar Blade и прольют свет на судьбу полюбившихся фанатам персонажей.

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Теги: stellar blade: blood rain, shift up, экшен, искусственный интеллект, ии
stellar blade: blood rain, shift up, экшен, искусственный интеллект, ии
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