Samsung объяснила, почему Galaxy Z Fold 8 получил новый форм-фактор вместо универсального дизайна

В Samsung объяснили причину смены форм-фактора Galaxy Z Fold 8 и сохранения спорного подушкообразного дизайна в часах Galaxy Watch 9. По словам представителей компании, обновления стали следствием изменения потребностей пользователей, которым требуются разные сценарии использования складных и носимых устройств.

В интервью, опубликованном в официальном блоге Samsung, исполнительный вице-президент и руководитель команды мобильного дизайна Хьюберт Ли (Hubert Lee) заявил, что за семь поколений складных устройств компания пришла к выводу, что универсальный форм-фактор подходит не всем пользователям. По его словам, одним владельцам больше подходит многозадачность и производительность, тогда как другие ценят компактность и удобство повседневного использования. Именно поэтому линейка Galaxy Z получила несколько моделей, ориентированных на разные приоритеты.

Говоря о новом дизайне Galaxy Z Fold 8, Ли отметил, что устройство создавалось по аналогии с паспортом. Такой формат, по его словам, должен сделать смартфон удобнее для переноски, использования одной рукой и быстрого просмотра информации. В Samsung считают, что именно эти особенности лучше соответствуют ожиданиям части пользователей складных устройств.

Отдельно Samsung объяснила выбор цветовых вариантов. Цвет Violet Shadow (глубокий фиолетовый) для Galaxy Z Fold 8 Ultra в компании назвали элегантным и утончённым, Lavender (лавандовый) для Galaxy Z Fold 8 — свежим и мягким, а Pink (розовый) для Galaxy Z Flip 8, по замыслу дизайнеров, должен передавать яркий и лёгкий характер устройства. При этом популярные среди пользователей зелёные варианты в интервью не упоминались.

В разговоре также затронули дизайн Galaxy Watch 9. Ли подчеркнул, что фирменная конструкция «круг в квадрате» (circle on a square) с корпусом подушкообразной формы (cushion), вызвавшая неоднозначную реакцию после появления в Galaxy Watch 8, остаётся ключевой частью визуальной идентичности серии.

Что касается Galaxy Watch Ultra2, то по словам Ли компания дополнительно переработала форму корпуса, объединив экран, безель и основание в более цельную конструкцию, а также изменила расположение кнопок. Кроме того, новые ремешки получили конструкцию air pocket, которая, как утверждает Samsung, сделала их легче, тоньше и лучше пропускающими воздух.