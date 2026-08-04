Linux не достигла 10 % рынка ПК — резкий рост объяснили активностью ИИ-ботов

Сообщения о том, что Linux впервые удалось занять более 10 % рынка настольных компьютеров в Северной Америке, могут не отражать реальную ситуацию, сообщил PC World. Анализ опубликованных данных показывает, что резкий рост, вероятно, связан с активностью ИИ-ботов, а не с массовым переходом пользователей на эту платформу.

Основанием для появления таких сообщений стали июльские данные StatCounter, согласно которым доля Linux в Северной Америке превысила 10 %, а в США достигла 11,87 %. При этом мировая доля этой платформы оценивалась в 7,51 %. Однако вскоре внимание привлекли и другие необычные показатели сервиса, включая неожиданное увеличение доли устаревшей Mac OS X, поддержка которой завершилась ещё в 2016 году.

Изучив методику Statcounter, издание Windows Latest обратило внимание, что сервис рассчитывает статистику не по количеству пользователей или устройств, а на основе более чем 3 млрд просмотров страниц в месяц на сайтах, использующих его код отслеживания. Однако такой расчёт указывает на то, что любые изменения в структуре веб-трафика могут заметно повлиять на итоговое распределение долей между операционными системами.

То есть, если сайты начали чаще посещать боты или ИИ-агенты, использующие Linux, их активность автоматически увеличивает долю этой платформы в статистике. Поскольку результаты рассчитываются в пределах 100 %, рост показателей Linux одновременно приводит к снижению доли других операционных систем, даже если число реальных пользователей не изменилось.

Косвенным подтверждением этой версии стали данные Cloudflare Radar. Сервис также зафиксировал увеличение Linux-трафика, но после применения фильтра, исключающего автоматические запросы и учитывающего только действия людей, этот всплеск практически исчез. На этом основании специалисты Windows Latest полагают, что реальный рост популярности Linux за последние месяцы, вероятно, оказался значительно скромнее опубликованных показателей.