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Глава Hugging Face заявил, что Китай сможет обойти США в разработке передовых ИИ-моделей уже в ближайший год

Генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг (Clément Delangue) заявил, что Китай уже занимает лидирующие позиции в сфере открытых ИИ-моделей и может догнать разработчиков самых передовых систем из США уже к концу этого года или в следующем году.

Источник изображения: Grok

Источник изображения: Grok

В финансовом телешоу на CNBC Деланг связал успех китайских разработчиков с открытым характером сотрудничества, при которой компании активно обмениваются наработками. По его мнению, американские разработчики, напротив, всё чаще работают изолированно, что со временем может замедлить темпы развития и привести к утрате конкурентных преимуществ.

Комментируя недавний инцидент, когда ИИ-агенты OpenAI получили несанкционированный доступ к платформе Hugging Face, Деланг заявил, что причиной произошедшего стали ошибки в реализации, а не недостатки открытых моделей. Он также сообщил, что для устранения последствий атаки компания использовала версию одной из китайских открытых моделей, оптимизированную для работы на ускорителях Nvidia. При этом руководитель Hugging Face подчеркнул, что его компания продолжает поддерживать хорошие партнёрские отношения с OpenAI как до, так и после этого инцидента.

Деланг также считает, что развитие ИИ неизбежно приведёт к быстрому росту рынка продуктов в сфере кибербезопасности, а открытые модели смогут сыграть в этом направлении ключевую роль. Аналогичную позицию ранее заняли Microsoft, Palantir и Nvidia, подписавшие обращение к властям с призывом не вводить ограничения на открытые ИИ-модели, чтобы не сдерживать конкуренцию и дальнейшее развитие технологий.

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Теги: китай, искусственный интеллект, ии, hugging face, ии-модель
китай, искусственный интеллект, ии, hugging face, ии-модель
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