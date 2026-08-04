Apple пообещала открыть для Windows доступ к буферу обмена iPhone

Apple сообщила о планах реализовать интеграцию функции буфера обмена между iPhone и ПК под управлением Windows. Компания сделала это в ответ на запрос Microsoft в соответствии с политикой совместимости, которую проводят власти Евросоюза — не исключено, что новая функция будет работать только в этом регионе.

На первоначальный запрос Microsoft, полученный 25 марта 2026 года, Apple ответила отказом, заявив, что не может предложить функцию, сравнимую с Universal Clipboard, которая позволяет копировать и вставлять содержимое на разных устройствах Apple. Microsoft, однако, продолжала настаивать на необходимости интеграции буфера обмена iPhone и Windows, указывая на три варианта использования:

прямое копирование и вставка поддерживаемого контента с iPhone в Windows и наоборот; функционирование рабочих процессов без необходимости иметь запущенное на переднем плане приложение или выполнять явные повторяющиеся действия; синхронизировать буфер обмена как интегрированную легковесную функцию, а не ручную операцию, которая осуществляется через приложение.

Microsoft подчеркнула, что «копирование и вставка между устройствами — это основополагающий рабочий механизм, который, как ожидают пользователи, будет „просто работать“ на основных устройствах»; и цель инициативы — «не подменять или копировать системные функции Apple, а обеспечить базовые возможности при взаимодействии систем, которых пользователи уже ожидают при работе на разных устройствах». 27 апреля Apple пообещала изучить вопрос более обстоятельно, а 26 июня дала положительный ответ.

«Мы предоставим новое решение, которое будет работать по тем же принципам, что и фреймворки Accessory Notifications и Accessory Live Activities, представленные в iOS 26.5. Оно позволит вам создать расширение для передачи и импорта элементов буфера обмена с сопряжёнными устройствами. Система будет уведомлять ваше расширение, когда в буфер обмена копируются элементы; затем ваше расширение сможет использовать фреймворк Accessory Transport Extension для обмена содержимым с вашим устройством по мере необходимости, используя доступные транспортные протоколы», — пообещала Apple.

Для реализации этой функции Microsoft придётся пользоваться инструментами AccessorySetupKit — Meta✴ раскритиковала их, когда запросила доступ для своей периферии к iPhone и iPad на уровне AirPods. В случае Microsoft средства AccessorySetupKit будут использоваться для доступа к буферу обмена — на первый раз пользователь будет должен предоставить разрешение для каждого устройства. Apple пообещала завершить подготовительные мероприятия к осени 2027 года — на начальном этапе необходимые инструменты появятся в бета-версии для разработчиков. Речь идёт, вероятно, об iOS 28, но версий ПО Apple не уточнила.