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ИИ-агентов Google Gemini можно будет настраивать прямо на смартфоне — и без корпоративной подписки

Google тестирует множество новых функций помощника с искусственным интеллектом Gemini, в том числе возможность настраивать подборку Daily Brief и прямо с мобильного устройства управлять навыками постоянно активного онлайн-агента Spark. Кроме того, компания экспериментирует с расширением контроля над пользовательскими ИИ-агентами.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Возможность создавать ИИ-агентов и управлять ими сейчас доступна только пользователям корпоративных версий Google Workspace, и только через веб-интерфейс. Но в версии 17.45.14 приложения Google для Android, выступающего шлюзом для доступа к Gemini, появилась возможность создавать ИИ-агентов и управлять ими со смартфона или планшета.

Опцию «Новый агент» журналисты ресурса Android Authority обнаружили в боковой панели Gemini. В отличие от веб-интерфейса, где можно описать произвольную задачу для ИИ-агента, мобильное приложение предлагает только пять готовых шаблонов:

  • «Семейный координатор» — для планирования домашних дел, обмена информацией о мероприятиях с членами семьи, координации задач и т. д.;
  • «Репетитор» — для помощи в изучении сложных тем, выполнении домашних заданий, создания тестов и отслеживании прогресса в учёбе;
  • «Организатор группы» — для организации поездок или встреч с участием нескольких человек;
  • «Маркетинговый агент» — для помощи в создании публикаций в социальных сетях, рассылках, маркетинговых кампаниях и других творческих проектах по развитию продуктов;
  • «Финансовый агент» — для отслеживания и управления расходами или получения напоминаний о сроках оплаты счетов.

Трудно сказать, можно ли будет настраивать этих агентов, или средства управления ими будут минимальными. Учитывая персональный характер некоторых из них, можно сделать вывод, что Google не ограничится аудиторией корпоративных подписок, и пользоваться новыми функциями смогут все, даже те, кто не платит денег. Официальных комментариев от Google по данному вопросу, однако, не последовало.

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Теги: google, gemini, ии-агент
google, gemini, ии-агент
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