Amazon нашла нового кандидата на роль Кратоса в сериале God of War и готовит замену Атрея

Amazon MGM Studios нашла нового кандидата на роль сурового спартанца Кратоса и готовит новые кадровые перестановки для своего сериала God of War по мотивам одноимённой серии фэнтезийных слешеров от Santa Monica Studio.

Напомним, Кратоса в шоу должен был сыграть американский актёр Райан Хёрст (Ryan Hurst) — голос Тора из God of War Ragnarok, — однако в конце июня он пострадал на съёмках от разрыва бицепса, из-за чего артисту пришлось искать замену.

По данным изданий Variety и Deadline, переговоры с руководством Amazon MGM Studios насчёт роли Кратоса в сериале сейчас ведёт американский актёр и бывший рестлер Дэйв Батиста (Dave Bautista) — Дракс из «Стражей галактики».

Как отмечают в Variety, благодаря своей физической форме Батиста, несмотря на 57-летний возраст (Хёрст на семь лет моложе), остаётся одним из немногих актёров в Голливуде, кому не нужна длительная подготовка к роли Кратоса.

Съёмки сериала God of War с новым Кратосом (потенциально Батистой) планируют возобновить ближайшей осенью. Уже отснятый с Хёрстом материал (четыре полных эпизода) придётся переснимать заново.

Сериал God of War повествует о том, как после смерти жены Кратос с сыном Атреем в исполнении Каллума Винсона (Callum Vinson) отправляется в путешествие, чтобы развеять её прах с вершины самой высокой горы.

Сериал God of War получит два сезона — первый будет покрывать события God of War (2018), а второй перескажет историю God of War Ragnarok. По данным MP1st, на роль Атрея и Труд для второго сезона ищут актёров постарше.