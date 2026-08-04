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Агент ФБР украл у россиян криптовалюту почти на $1 млн, а потом его замучила совесть

Федеральные власти США предъявили два обвинения «разочаровавшемуся» в действиях собственного ведомства агенту ФБР — он, по версии следствия, украл у россиян криптовалюту на сумму почти $1 млн. Средства он перевёл на свой личный криптовалютный кошелёк.

Источник изображения: David Trinks / unsplash.com

Источник изображения: David Trinks / unsplash.com

Теперь уже бывшему агенту ФБР Патрику Ярочу (Patrick Yaroch) предъявили обвинения в продаже и перевозке краденных товаров между штатами — он сам признался сотруднику минюста США в своём разочаровании тем, что ФБР «не хочет или не может предпринимать действия против криптовалютных счетов недружественной страны». Яроч якобы расстроился, что не смог сделать большего, чтобы пресечь использование криптовалюты недружественной страной — под этой страной, по сообщению двух источников NBC News, подразумевается Россия.

Сотрудник ФБР, по его собственному признанию, зашёл в системы своего ведомства и нашёл ключи, необходимые для перевода средств из чужих кошельков на его собственный. Он совершил около десятка переводов на сумму $925 426,07. Затем ему стало стыдно за содеянное, это начало «пожирать его изнутри», и возникло желание выговориться. Яроч заполнил онлайн-форму чистосердечного признания на сайте ФБР, явился с повинной в штаб-квартиру ФБР и заявил коллегам, что совершил ошибку.

При дальнейшей даче показаний он настаивал, что «никогда не сотрудничал ни с кем, связанным со враждебными счетами, в том числе с иностранными организациями». Когда ФБР проводило в его доме обыск, Яроч передал властям все учётные данные, в том числе для доступа к криптовалютным кошелькам. «С тех пор этот человек был уволен из Бюро. Мы предъявляем к нашим сотрудникам самые высокие этические стандарты, и такое поведение в ФБР недопустимо. Мы проводим тщательное расследование, и поскольку дело ещё не закрыто, дальнейших комментариев давать не будем», — заявил представитель ведомства.

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Теги: фбр, криптовалюта, россия
фбр, криптовалюта, россия
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