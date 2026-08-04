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Spotify не оправдала ожидания по прибыли и аудитории — акции просели

Spotify скорректировала в сторону понижения свой прогноз о прибыли и количестве ежемесячно активных пользователей на третий квартал, не оправдав ожиданий аналитиков с Уолл-стрит. Ухудшение прогноза отражает трудности стримингового сервиса в поддержании роста, несмотря на расширение спектра функций на основе ИИ. Акции компании на предварительных торгах упали примерно на 4 %.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Компания ожидает операционную прибыль в размере €670 млн в третьем квартале, что ниже прежних оценок аналитиков в €677,8 млн. Во втором квартале операционная прибыль составила €655 млн, превысив прогнозы в €639,2 млн, благодаря сильному росту выручки и снижению социальных отчислений, которые привязаны к стоимости акций компании. Акции компании упали примерно на 16 % с начала года.

Квартальная выручка Spotify выросла на 14 % до €4,78 млрд, что немного ниже предварительных оценок в €4,80 млрд. Прогноз выручки на третий квартал в размере €5 млрд немного превысил оценки в €4,93 млрд. Прогноз числа ежемесячно активных пользователей в 788 млн оказался ниже оценок в 793,6 млн, в то время как прогноз увеличения числа премиум-подписчиков на 5 млн до 305 млн в целом совпал с предварительными оценками.

Источник изображения: LSEG Datastream

Источник изображения: LSEG Datastream

За последнее время компания внедрила многочисленные функции на основе ИИ, среди которых «Персональные подкасты» и «Зарезервировано», чтобы привлечь больше пользователей и противостоять конкуренции со стороны таких компаний, как YouTube и Netflix, а также стартапов в области музыки на основе ИИ, таких как Udio и Suno.

Spotify также объявила о новом соглашении с компанией Merlin, занимающейся лицензированием цифровой музыки, которая предоставит пользователям сервиса платный инструмент для создания фанатских каверов и ремиксов. Это соглашение также позволит Spotify расширить список артистов, представленных на платформе.

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Теги: spotify, прогноз, оценка, акции, результаты
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