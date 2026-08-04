Larian разразилась занимательной статистикой игроков в честь третьей годовщины Baldur’s Gate 3

Накануне релизной версии нашумевшей фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios исполнилось три года, и разработчики решили отметить памятную дату новой порцией занимательной статистики пользователей.

К настоящему моменту игроки Baldur’s Gate 3 выложили на mod.io более 13 тыс. модификаций (год назад их было 8,5 тыс.) для PC, PS5, Xbox Series X и S — число загрузок превысило 500 миллионов (265 млн).

Среди сюжетных NPC чаще других погибали лидер тифлингов-беженцев Зевлор (12,31 млн раз за три года), начинающий тифлинг-маг Ролан (8,62 млн), жрица Изобель (7,2 млн) и летописец Воло (4,62 млн).

Другие достижения игроков Baldur’s Gate 3 за прошедшие три года:

62 % пользователей при игре за Тёмного соблазна убили Изобель, 49 % — Зевлора, а 48 % — Альфиру;

самым популярным оружием в финальном бою стали лук Гонтр Маэль (33,4 млн), двуручный меч Убийца великанов Балдурана (25,5 млн) и Посох Императора (22,6 млн);

опциональную булаву Кровь Латандера использовали в бою 670 474 592 раза — это второй по популярности результат по всей игре;

на другом конце спектра с четырьмя применениями в третьем акте — кинжал Дерьмочист;

уникальный навык «Кровавые деньги» булавы Богатство и удача использовали в 28 208 396 боях;

менее 1 % игроков заработали за прохождение более 180 тыс. единиц золота;

менее 1 % игроков потратили за прохождение более 120 тыс. единиц золота;

несколько человек за игру успели сделать более 560 ручных сохранений, ещё меньше — 1400 быстрых.

Наконец, 9008 пользователей решили проходить Baldur’s Gate 3 на мониторе с портретным соотношением сторон (9:16), а 114 любителей нестандартных впечатлений сочли лучшим способом игры экран формата 1:1.

Статистика игроков

Baldur’s Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC (Steam, GOG), а впоследствии добралась до macOS, PS5, Xbox Series X и S. С тех пор RPG заслужила более 280 наград «Игра года» и продалась в количестве свыше 20 млн копий.

По случаю третьей годовщины Baldur’s Gate 3 продаётся с рекордной скидкой 30 % на всех платформах — в Steam акция продлится до 6 августа (1399 рублей в российском сегменте вместо 1999 рублей).