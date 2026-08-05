Starlink перестанет быть только спутниковой: SpaceX построит наземную мобильную сеть

Изначально сеть Starlink полагалась на передачу информации между группировкой спутников и наземными терминалами, которые предлагаются и в мобильном исполнении. Тем не менее, ради повышения доступности услуг связи Starlink готова развивать гибридную инфраструктуру, которая подразумевает и наличие наземного оборудования.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) на отчётной конференции накануне заявила: «Мы определённо стремимся развивать наземный компонент. То есть, вы получите не только ёмкость непосредственно со спутников, но придётся одновременно строить и наземные объекты — по сути, оборудование и системы, которые необходимы для запуска истинно мобильного сервиса, которым мы хотим стать». В какие суммы выльется строительство наземной инфраструктуры сетей связи, президент SpaceX пояснять не стала. Для установки базовых станций мобильной связи, как она подчеркнула, сгодятся уже существующие наземные объекты спутниковой сети. Развёртывание наземной инфраструктуры будет происходить поэтапно, поэтому капитальные затраты в размере десятков миллиардов долларов единовременно не потребуются, как считают в SpaceX.

Пока Starlink в сфере работы с обладателями смартфонов сотрудничает в США с T-Mobile, но по ранним высказываниям Илона Маска (Elon Musk) можно понять, что компания хотела бы перейти к прямой продаже своих услуг абонентам мобильных сетей в этой стране, став четвёртым крупнейшим участником рынка. Согласно разрешительной документации, Starlink Mobile готовится предоставлять услуги связи в городских и пригородных районах США. Правда, в условиях плотной застройки качество приёма будет страдать, поэтому компании неизбежно придётся развивать наземную инфраструктуру. Маск на квартальном мероприятии выразил уверенность, что Starlink Mobile сможет отобрать у большой тройки американских операторов мобильной связи некоторую часть клиентов, поскольку уверен, что его компания предложит более качественные услуги благодаря отсутствию зон неуверенного приёма. Спутники V2 для обслуживания этой сети будут выводиться на орбиту со следующего года, к концу того же года услуги связи начнут предоставляться на постоянной основе. По словам Маска, вместо базовых станций мобильной связи Starlink Mobile сможет использовать переоборудованные терминалы спутниковой связи. Тем более, что последние уже имеют выгодное расположение, позволяющее обеспечить хорошее покрытие для сети мобильной связи. Покупка разрешений на использование спектра частот и целых мобильных операторов тоже не снимается руководством SpaceX с повестки дня, как отмечают источники Semafor.