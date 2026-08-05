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Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность

Белый дом не планирует публично раскрывать новую схему для оценки передовых моделей искусственного интеллекта. Добровольный механизм проверки имеет глобальные последствия для безопасности ИИ, но подробности будут раскрываться только участвующим в процессе компаниям.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Накануне администрация президента США провела встречу с представителями отрасли ИИ, чтобы обсудить завершение работы над фреймворком для оценки моделей. Компании, чьих представителей не пригласили, остались в неведении относительно содержания встречи. Этот фреймворк выработали на фоне того, как отрасль вступила в борьбу с громкими кибератаками, а китайские разработчики ИИ отметились быстрым прогрессом; с новой силой разгорелась дискуссия, как работать с открытыми моделям.

Нет ясности, каким образом доверенные партнёры будут получать ранний доступ к передовым моделям, и найдётся ли в процедуре место для властей дружественных США стран. По неподтверждённым данным, обсуждались открытые модели; в совещании участвовали сотрудники Nvidia. На минувшей неделе глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) приезжал в Вашингтон и встречался с главой минторга Говардом Лютником (Howard Lutnick) и президентом Дональдом Трампом (Donald Trump).

Добровольная схема, изложенная в июньском указе, описывает механизм взаимодействия разработчиков ИИ с властями и задаёт критерии того, подпадают ли отдельные модели под действие документа. Структуры правительства США за 30 дней до выпуска получают доступ к передовым моделям, которые тестируются на конфиденциальность, кибербезопасность, инсайдерские риски, вопросы интеллектуальной собственности и требования о неразглашении. Процедура оценки передовых возможностей ИИ в области кибербезопасности засекречена — об этом в документе говорится прямым текстом.

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Теги: ии, тестирование, модель
ии, тестирование, модель
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