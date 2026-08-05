Moonlighter 2: The Endless Vault скоро вырвется из бесконечного хранилища раннего доступа Steam — дата выхода 1.0 и раздача первой игры

Издательство 11 bit studios и разработчики из испанской студии Digital Sun объявили дату выхода релизной версии своего ролевого роглайк-экшена Moonlighter 2: The Endless Vault и устроили раздачу его предшественника.

Напомним, ранний доступ Moonlighter 2: The Endless Vault стартовал 19 ноября 2025 года на PC и в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Полноценный релиз планировался и на консолях.

Как стало известно, релизная версия Moonlighter 2: The Endless Vault выйдет 2 сентября на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, а также в Game Pass. Анонс сопровождался новым трейлером.

Версия 1.0 принесёт с собой в Moonlighter 2: The Endless Vault окончание основного сюжета, новые виды оружия, брони и боевых умений, дополнительные элементы персонализации и пятый уровень прокачки магазина.

Также на релизе Moonlighter 2: The Endless Vault ждёт хардкорный уровень сложности и новое испытание после завершения кампании для самых опытных торговцев: серия постоянно усложняющихся забегов за золотом.

Moonlighter 2 предлагает вести двойную жизнь — бесстрашного искателя приключений и ловкого торговца Уилла, который застрял в таинственной деревне Тресна и теперь ищет путь домой через межпространственный хаос. Имеется перевод на русский.

В честь скорого релиза сиквела временно бесплатной станет оригинальная Moonlighter. До 9 августа первую часть приключений Уилла можно будет активировать в Steam без дополнительной платы. На момент публикации акция ещё не доступна.