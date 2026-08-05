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Anthropic начала набирать команду для разработки собственных ИИ-чипов

Anthropic начала формировать отдел по разработке собственных ускорителей искусственного интеллекта — модели и оборудование будут разрабатываться параллельно, что обеспечит быструю и эффективную работу систем, передаёт Business Insider. Ранее стало известно, что кандидатом в производители этих чипов является Samsung.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Anthropic решила разработать собственные ИИ-ускорители в связи с высоким спросом на модели Claude. Компании в отрасли ИИ пытаются заключить как можно больше сделок в области ИИ-инфраструктуры. Anthropic также подписала соглашения с AWS, Google, Nvidia и AMD о доступе к вычислительному оборудованию; но для того, чтобы масштабировать свою деятельность по-настоящему и удовлетворять спрос на свои услуги в полной мере, партнёрских проектов явно недостаточно.

Anthropic — не первая ИИ-лаборатория, которая решила построить собственный ускоритель. В июне OpenAI представила разработанный при участии Broadcom ускоритель Jalapeño, предназначенный специально для рабочих нагрузок ИИ-инференса. Google DeepMind уже давно пользуется ускорителями TPU, а Meta готовится наладить выпуск собственных чипов MTIA.

Anthropic ищет инженеров с опытом проектирования чипов для своего «отдела по проектированию собственного кремния». Официальных комментариев от компании пока не поступало.

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Теги: anthropic, ии, ускоритель
anthropic, ии, ускоритель
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