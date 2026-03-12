Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники M**a представила четыре собственных ИИ-у...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Meta✴ представила четыре собственных ИИ-ускорителя MTIA для инференса — чипы Nvidia и AMD они не заменят

Meta Platforms на этой неделе представила дорожную карту, в рамках которой компания осуществляет разработку четырёх новых чипов на фоне стремительного расширения инфраструктуры собственных центров обработки данных. Гигант соцсетей, как и многие другие крупные бигтехи, вкладывает значительные средства в создание команды, способной разрабатывать собственные чипы для сферы ИИ, которые могли бы стать дополнением к закупкам продукции Nvidia и AMD.

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Процесс создания чипов для решения специфических задач по обработке данных может привести к появлению аппаратных продуктов, которые потребляют меньше энергии и имеют привлекательность с финансовой точки зрения по сравнению с уже имеющимися на рынке чипами. Разработка чипов Meta проходит в рамках программы Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Первым в числе новых чипов стал MTIA 300, и он уже задействован для обеспечения работы систем ранжирования и рекомендаций в сервисах компании. Остальные три чипа будут выпущены в 2026-2027 годах, причём два последних — MTIA 450 и MTIA 500, разрабатываются для инференса, т.е. обеспечения работы процесса генерации ответов на пользовательские запросы.

Meta уже добилась определённого успеха в плане разработки чипов для инференса, но долгое время сталкивалась с трудностями в реализации собственных амбиций по созданию чипов для обучения генеративных ИИ-моделей. Начиная с MTIA 400, который, по словам компании, находится на пути к началу использования в ЦОД Meta, под эти задачи была спроектирована полноценная система, включающая в себя несколько серверных стоек и систему жидкостного охлаждения.

На данный момент план Meta предполагает запуск новых чипов с интервалом в шесть месяцев, поскольку компания сосредоточена на быстром расширении инфраструктуры своих ЦОД, которые обеспечивают работу таких приложений, как Instagram и Facebook. В начале этого года компания сообщила, что объём капитальных затрат в этом году составит от $115 до $135 млрд. Частично разработка новых чипов осуществляется совместно с Broadcom в рамках заключенного ранее партнёрского соглашения. Для производства готовой продукции используются мощности тайваньской TSMC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей
Meta✴ купила нашумевшую соцсеть для ИИ-агентов Moltbook
Oracle и OpenAI передумали расширять флагманский ИИ ЦОД Stargate в Техасе, чем может воспользоваться Meta✴
Intel столкнулась с иском со стороны акционера из-за сделки с американскими властями
Илон Маск объяснил, что будет представлять собой Macrohard — совместный проект xAI и Tesla
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки
Теги: me, чипы ии, искусственный интеллект, ии, ии-чип
me, чипы ии, искусственный интеллект, ии, ии-чип
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
В Google Play Games появятся новые платные игры для ПК 53 мин.
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом 2 ч.
YouTube начал массово показывать непропускаемые 30-секундные рекламные ролики 2 ч.
Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала 3 ч.
Google завершила сделку по покупке Wiz за $32 млрд, обеспечив облачным клиентам новые инструменты защиты 3 ч.
«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже 3 ч.
Google разрешит пробовать мобильные игры перед покупкой 4 ч.
В WhatsApp появились аккаунты для самых маленьких — их полностью контролируют родители 5 ч.
Соавтор Overwatch вернулся с новой игрой — мультиплеерным шутером The Legend of California в открытом мире Дикого Запада 6 ч.
«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса» 6 ч.
Xiaomi выпустит тонкий и лёгкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 на базе Intel Panther Lake 15 мин.
Google благодаря ИИ-буму впервые вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung 22 мин.
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей 23 мин.
Американский стартап Firefly Aerospace с украинскими корнями успешно запустила ракету Alpha после серии неудач 2 ч.
Война в Иране угрожает игровому мегапроекту Саудовской Аравии на $38 млрд 3 ч.
UMC начнёт выпуск чиплетов из ниобата лития для оптических интерфейсов в ИИ-чипах будущего 3 ч.
Владелица Cybertruck после аварии подала в суд на Tesla и назвала Маска «безответственным торгашом» 3 ч.
Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запустите свои спутники, потом жалуйтесь на SpaceX 3 ч.
Amazon потребовала заблокировать запуск миллиона спутников-ЦОД SpaceX — и сама попала под критику 4 ч.
Intel представила чип Heracles, который в 5000 раз быстрее серверных процессоров в вычислениях с FHE 4 ч.