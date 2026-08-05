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GlobalFoundries тоже откусила кусок ИИ-пирога и превзошла прогнозы Уолл-стрит во втором квартале

Компания GlobalFoundries сегодня сообщила о выручке за второй квартал, превысившей прогнозы Уолл-стрит. Росту продаж способствовал повышенный спрос на её чипы для дата-центров. Компания сообщила о выручке за второй квартал в размере $1,79 млрд при прогнозе $1,77 млрд. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 46 центов, что выше прогноза аналитиков в 44 цента.

Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

GlobalFoundries производит специализированные чипы для компаний, работающих в сфере связи, центров обработки данных, автомобильной промышленности, промышленного оборудования и потребительской электроники. Инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта увеличили спрос на её кремниевые фотонные чипы, которые используют свет вместо электрических сигналов для более быстрой передачи данных внутри центров обработки данных ИИ.

Скорректированный свободный денежный поток GlobalFoundries составил отрицательные $3 млн по сравнению с положительными $277 млн годом ранее. Компания прогнозирует выручку за третий квартал в размере $1,89 млрд, что примерно соответствует оценке аналитиков в $1,88 млрд.

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Теги: globalfoundries, финансовые результаты, рост, прогноз
globalfoundries, финансовые результаты, рост, прогноз
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