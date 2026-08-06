Квартальная выручка Sandisk выросла почти в пять раз до $8,97 млрд

Динамика цен на NAND благоприятно сказывается на деятельности производителей как памяти этого типа, так и готовых накопителей. Sandisk сообщила, что её совокупная выручка в прошлом квартале выросла на 372 % в годовом сравнении до $8,97 млрд, а последовательно она увеличилась на 51 %. При этом серверный сегмент увеличил свою долю в структурах поставок с 12 до 38 %, а сама профильная выручка удвоилась до $2,98 млрд.

Если рассматривать весь 2026 фискальный год, который в календаре Sandisk уже завершился, то выручка компании на серверном направлении выросла на 437 % до $5,2 млрд. Компания сейчас сосредоточена на поставках твердотельных накопителей корпоративного класса на базе памяти типа TLC. Это самый быстрорастущий источник выручки Sandisk, что легко объяснить спросом на компоненты для инфраструктуры искусственного интеллекта. В следующем году доля серверной выручки на рынке SSD, по прогнозам Sandisk, значительно превысит 50 %. В прошлом квартале на этот сегмент пришлась треть всей выручки компании.

Решения для периферийных вычислений, которые включают мобильные устройства, ПК и робототехнику, в прошлом квартале увеличили выручку Sandisk на 392 % до $5,4 млрд, последовательно она выросла на 48 %. По итогам всего прошедшего фискального года профильная выручка почти утроилась до $12,2 млрд. При этом руководство компании отмечает, что сейчас рынок ПК и смартфонов переживает коррекцию спроса на фоне резкого роста цен на память. В следующем году оба сегмента должны вернуться к росту, по мнению представителей Sandisk. На сегмент потребительской электроники пришлось только $556 млн выручки в прошлом квартале, что на 32 % ниже результатов предыдущего квартала, а годовое снижение достигло 5 %. В любом случае, по итогам минувшего фискального года сегмент продемонстрировал рост выручки на 29 % до $2,94 млрд.

По итогам текущего года, как считают в Sandisk, общая ёмкость рынка NAND превысит $300 млрд, утроившись по сравнению с 2025 календарным годом, а в следующем году ёмкость рынка вырастет до $500 млрд. В то же время, компания не ожидает, что сможет в 2027 календарном году удовлетворять спрос на свою продукцию в полной мере. Примечательно, что норма прибыли Sandisk по итогам четвёртого квартала 2026 фискального года выросла в годовом сравнении с 26,4 до 84,6 %. Это говорит о том, что цены на NAND росли быстрее, чем увеличивались объёмы поставок продукции. Операционные расходы при этом выросли всего на 20 % до $484 млн. В текущем квартале Sandisk рассчитывает выручить от $10,3 до $10,8 млрд, демонстрируя сохранение тенденции к росту выручки.