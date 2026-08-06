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Wildberries скоро откроет широкий доступ к собственному мессенджеру

Торговая площадка Wildberries готовится запустить собственную службу мгновенных сообщений. Сотрудники компании уже некоторое время пользуются собственным мессенджером как внутренним инструментом — теперь устанавливать его смогут все желающие.

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

ООО РВБ (Wildberries и Russ) зарегистрировало несколько десятков доменных имён, которые могут использоваться для запуска проекта собственного мессенджера компании, в том числе wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф, обратил внимание «Коммерсантъ».

До настоящего момента собственным мессенджером Wildberries в тестовом режиме пользовались сотрудники компании, рассказала ранее её глава Татьяна Ким. В дальнейшем разработчик намеревается масштабировать проект: сначала выпустить его на широкий российский рынок, а затем предложить службу мгновенных сообщений и пользователям зарубежных стран.

После ограничений, которые власти наложили на Telegram и WhatsApp, популярность официального российского мессенджера «Макс» значительно выросла. Параллельно россияне стали интересоваться национальными мессенджерами из других стран, в частности, турецким BiP и южнокорейским KakaoTalk — их аудитория в РФ стала быстро увеличиваться. Впоследствии начали поступать сообщения о сбоях в их работе.

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Теги: wildberries, мессенджер, домен
wildberries, мессенджер, домен
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