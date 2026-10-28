SK hynix продлила дефицит памяти до 2030 года — прибыль взлетела в семь раз, а рентабельность достигла 80 %

По норме операционной прибыли SK hynix в третьем квартале приблизилась к американской Micron, почти достигнув значения на уровне 80 %. Сама операционная прибыль выросла более чем в семь раз до $62,9 млрд, а выручка компании в годовом сравнении увеличилась более чем в четыре раза до $78,1 млрд. SK hynix обещает увеличить объём средств, возвращаемых инвесторам.

Выручка SK hynix по итогам третьего квартала впервые превысила 100 трлн вон, достигнув 104,6 трлн вон ($78,1 млрд), превысив ожидания аналитиков и увеличившись на 327,9 % в годовом сравнении. Операционная прибыль взлетела на 632,1 % до $62,2 млрд, тоже превзойдя прогнозы экспертов. Норма операционной прибыли в годовом сравнении выросла с 47 до 80 %. Чистая прибыль выросла на 216 % до $29,7 млрд в годовом сравнении, но упала на 57,7 % последовательно.

По данным представителей SK hynix, подобная динамика отображает не только рост цен на память, но и растущие объёмы продаж продукции с высокой добавленной стоимостью типа HBM. В третьем квартале компания выделила на выплату дивидендов акционерам и выкуп своих акций более $25 млрд, всего же по итогам 2026 фискального года инвесторам будет возвращено почти $75 млрд. Помимо прочего, в виде специальных дивидендов до конца ноября будут выплачены доходы, полученные SK hynix от инвестиций в капитал японской Kioxia. Доля накопленного свободного денежного потока, возвращаемого инвесторам SK hynix, будет увеличена до значения более 50 % по итогам периода с 2025 по 2027 год.

SK hynix посвятила отдельные блоки в своём пресс-релизе прогнозам и планам на будущее. По её словам, дефицит памяти сохранится на мировом рынке до 2030 года, спрос будет расти в ближайшей перспективе благодаря корпоративному сегменту и «персональному ИИ», а в долгосрочной — благодаря «физическому ИИ» типа систем автопилота и робототехники.

При этом компания собирается ускорить расширение производственных мощностей. Она увеличит долю 10-нм продукции шестого поколения, увеличит объёмы продаж серверной DDR5 и модулей LPDDR5 в исполнении SOCAMM аналогичного назначения. Объёмы поставок серверной DDR5 в прошлом квартале выросли более чем на 40 % последовательно. К концу этого года также будет выведено на максимальную производительность предприятие M15X, выпускающее HBM4. Уже в текущем квартале HBM4, тем самым, перевесит HBM3E как по объёмам производства, так и по выручке, став доминирующим типом продукции в этом сегменте.

В сфере NAND компания в текущем квартале увеличит долю 321-слойной памяти, выпускаемой на территории Южной Кореи, до более чем 50 % локальных объёмов производства. Это позволит улучшить доступность высокопроизводительных SSD большой ёмкости для корпоративного сегмента. В среднесрочной перспективе SK hynix займётся внедрением памяти типа HBF в инфраструктуру ИИ-сервисов.

Долгосрочные контракты с клиентами продолжают расширяться по количеству участников и структуре поставок. На данный момент подобные контракты заключены уже с 14 крупными клиентами, включая ведущих облачных провайдеров, а некоторые клиенты ведут с SK hynix переговоры об увеличении сроков контрактов, которые обычно заключаются на пять лет. Более 50 % планируемых на период с 2027 по 2028 годы объёмов производства SK hynix уже распределены по долгосрочным контрактам.

Под эти планы в следующем году будут существенно увеличены инвестиции. В 2027 году массовым производством памяти займётся первая фаза комплекса в Йонъине, попутно будут вкладываться средства в другие производственные мощности как на территории Южной Кореи, так и за её пределами. Суммы, направляемые на эти цели, могут варьироваться в зависимости от спроса, прибыльности и эффективности инвестиций, как отмечает SK hynix.