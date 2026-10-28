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И Steam Frame не нужен: спустя шесть лет после релиза Half-Life: Alyx получила поддержку фовеального рендеринга на ПК

Нашумевший VR-шутер Half-Life: Alyx от Valve не получал крупных патчей с 2022 года, но недавний релиз гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame всё изменил. На днях для игры вышло горячо ожидаемое обновление.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Напомним, в середине сентября Valve выпустила обновление Half-Life: Alyx для Steam Frame со значительными оптимизациями производительности и поддержкой фовеального рендеринга при запуске на новой гарнитуре.

Фовеальный рендеринг — техника оптимизации, которая имитирует человеческое зрение. Детализация в центре сцены остаётся высокой, а в периферийных областях снижается, улучшая производительность.

До недавних пор насладиться преимуществами фовеального рендеринга в Half-Life: Alyx могли лишь владельцы Steam Frame, но с вышедшим в ночь на 27 октября обновлением функция стала доступна и в ПК-версии игры.

Как подметил портал PC Gamer, теоретически опцию фовеального рендеринга можно включить на любом VR-шлеме, но для наилучших результатов Valve рекомендует использовать технику в связке с отслеживанием движения глаз.

В сопровождавшем выход патча руководстве Valve подробно рассказала, как активировать функцию отслеживания движения глаз для работы фовеального рендеринга на широком спектре гарнитур виртуальной реальности.

Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года в Steam и заслужила 98 % положительных отзывов. По слухам, команда проекта уже пять лет работает над секретной игрой под кодовым названием hlx — предполагаемой Half-Life 3.

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Теги: half-life: alyx, valve, шутер, vr
half-life: alyx, valve, шутер, vr
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