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Хакер получил от Sony $50 000 за взлом PS5 с помощью ИИ — сообщество обвинило его в предательстве

Хакер под псевдонимом Jordy при помощи большой языковой модели искусственного интеллекта обнаружил уязвимость в гипервизоре, из-за которой появилась возможность устанавливать Linux на консоли PlayStation 5. Сообщив об этом Sony, он получил вознаграждение в размере $50 000 и вызвал бурю негодования в сообществе.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Гнев сообщества он навлёк на себя, потому что ранее согласился отложить раскрытие информации об уязвимости до выхода игры GTA VI но всё-таки сделал это раньше, потому что об уязвимости узнал кто-то другой. Пользователи соцсети X не стеснялись в выражениях: Jordy заявили, что за эти деньги он растерял всех друзей, что уязвимость на самом деле обнаружил Энди Нгуен (Andy Nguyen) под псевдонимом flow0, и что он не отличается от обычного мошенника. Высказали мнение, что проблема даже не в деньгах, а в том, что джейлбрейк PS5 даёт геймерам свободу, против которой, по сути, выступает Sony.

Эксплойт ps5-linux-loader требует наличия консоли PlayStation 5 под управлением прошивки версий от 3.00 до 13.60; 21 октября Sony выпустила прошивку версии 14.20, которая устранила данную брешь. Для установки новейших игр на приставку зачастую требуется наличие последней версии прошивки, и данное обновление ставит экспериментирующих с установкой Linux на PS5 пользователей перед выбором: продолжать эксперименты или получить возможность сыграть в GTA VI в день её выхода.

Общественность возмутил и тот факт, что Jordy обнаружил уязвимость при помощи ИИ. Из-за ИИ Google до 2027 года приостановила программу выплат, а Линус Торвальдс (Linus Torvalds) был вынужден перевести обсуждения безопасности Linux в открытый формат — с каждым выпуском обнаруживаются до 2000 единиц. Энди Нгуен объявил о прекращении работы по джейлбрейку PS5 и установке Linux. «Раньше в этом сообществе были высококлассные исследователи, а теперь это лишь кучка новичков, которые используют большие языковые модели и пишут хаки, которые сами не понимают. Эти халтурщики обнаружили последнюю оставшуюся уязвимость в гипервизоре, которую, кстати, я нашёл ещё раньше, и решили сообщить о ней компании Sony», — заявил он.

Jordy признал, что договаривался с Нгуеном отложить отправку отчёта об уязвимости о выхода GTA VI; но был вынужден доложить об этом Sony, потому что другие исследователи тоже обнаружили эту уязвимость с помощью ИИ — он просто рисковал потерять $50 000. В последнее время PS5 стала объектом многочисленных хакерских атак, применения эмуляторов и джейлбрейка, особенно после того, как Sony заявила о намерении в 2028 году начать вывод игр для PS5 на физических носителях из обращения. Недовольство сообщества не ослабило решимости производителя — тот заявил даже о готовности судиться с переходящими границы дозволенного геймерами.

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Теги: sony, playstation, уязвимость, джейлбрейк
sony, playstation, уязвимость, джейлбрейк
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