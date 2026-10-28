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Amazon потратит ещё $11,5 млрд на борьбу со Starlink — США одобрили поглощение Globalstar

Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила оцениваемую в $11,5 млрд сделку по поглощению компании Globalstar подразделением Amazon Leo. Спутниковая структура гиганта электронной коммерции планирует построить сеть связи, способную конкурировать со SpaceX Starlink.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

С апреля 2025 года Amazon Leo запустила около 400 спутников и к 2029 году намерена развернуть на низкой околоземной орбите ещё несколько тысяч аппаратов. Благодаря сделке Amazon получит в распоряжение две десятка спутников Globalstar и частоты для спутниковой связи на смартфонах. Amazon обязалась вложить в проект Leo более $10 млрд, и уже к концу 2026 года компания намерена начать предоставлять услуги на коммерческой основе, отметили в FCC. Активы Globalstar помогут Amazon Leo выйти на рынок прямого спутникового подключения к абонентским устройствам, и он сможет оказывать услуги фиксированной и мобильной связи, добавил регулятор.

Лидером рынка спутниковой связи является сеть Starlink, группировка которой насчитывает более 11 000 аппаратов. В июле Amazon подала заявку на развёртывание группировки до 5105 спутников. Globalstar обеспечивает работу функций экстренной связи и определения местоположения на iPhone и Apple Watch. Amazon заключила с Apple соглашение о том, что эти услуги будут предоставляться и в дальнейшем. В 2024 году Apple инвестировала в Globalstar около $1,5 млрд — в рамках сделки производитель iPhone получил долю в 20 % в капитале оператора. В минувшем году на долю Apple пришлись около 63 % выручки Globalstar; в рамках сделки по поглощению планирует приобрести и принадлежащую Apple долю.

Разрабатываемая при поддержке Apple новая сеть поможет Globalstar увеличить число спутников до 54, включая резервные аппараты — сейчас оператор использует лишь два десятка.

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Теги: amazon, globalstar, поглощение
amazon, globalstar, поглощение
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