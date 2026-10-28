Китай сравняется с США в ИИ-гонке уже к 2030 году — а в отдельных сферах даже обгонит

США могут потерять единоличное лидерство в сфере искусственного интеллекта: к 2030 году Китай способен сравняться с ними по влиянию на мировой ИИ-рынок и выйти вперёд в ряде ключевых технологических отраслей. По прогнозу Bloomberg Intelligence, Китай возглавит восемь из 17 стратегически важных направлений, включая разработку больших языковых моделей. При этом в производстве передовых чипов и других компонентов для ИИ американские компании сохранят преимущество.

Согласно исследованию аналитиков, Китай имеет все шансы стать мировым лидером в области больших языковых моделей (LLM), которые лежат в основе систем искусственного интеллекта, а также сохранять конкурентоспособность во всех остальных стратегически важных технологических секторах.

Согласно прогнозам Bloomberg Intelligence, к 2030 году Китай опередит другие страны в восьми из 17 ключевых отраслей, включая разработку LLM. В других критически важных для развития ИИ сегментах — например, в производстве аппаратного обеспечения (от чипов до компонентов оптических сетей) — китайские компании пока отстают, однако через несколько лет они смогут составить достойную конкуренцию нынешним лидерам, отметили аналитики.

«США и Китай движутся к совместному технологическому лидерству в сфере ИИ, при этом ни одна из сторон, вероятно, не добьётся абсолютного превосходства», — сообщается в исследовании. По мнению аналитиков, американские ИИ-модели могут сохранить небольшое преимущество на переднем крае технологий, в то время как компетенции Китая в области оптимизации программного обеспечения создают благоприятные условия для внедрения более доступных по стоимости решений на базе ИИ.

Также ожидается, что Китай сократит отставание в сфере полупроводниковых технологий, хотя и не достигнет полной самодостаточности.

Согласно исследованию Bloomberg Intelligence, Китай выйдет в мировые лидеры во всех трёх категориях, связанных с новой энергетикой (включая электромобили и системы хранения энергии), а также в сфере биофармацевтического производства. Поднебесная империя уже лидирует по выпуску человекоподобных роботов и в ряде направлений судостроения, а по объёму расходов на исследования и разработки сравнялась с Соединёнными Штатами.

Что касается ИИ, то прогресс в этом направлении сдерживается тем, что китайские компании, впрочем, как и ИИ-стартапы в других странах, пока не нашли эффективных способов монетизации своих инноваций. По оценке Bloomberg Intelligence, они по-прежнему участвуют в своего рода гонке на выживание со снижением цен на свои услуги до предела, и получение прибыли останется труднодостижимой целью, пока компании не перейдут к более рациональному подходу к ценообразованию.

Кроме того, противоречия во взаимоотношениях с США, Европой и другими торговыми партнёрами будут и дальше серьёзным препятствием для дальнейшего развития китайских технологических гигантов: доступ к прибыльным рынкам для них может быть закрыт, а экспортные ограничения могут лишить доступа к передовым компонентам. Но, как считают аналитики, эти ограничения, скорее, приведут к изменению географии промышленной экспансии Китая, чем к её полной остановке.