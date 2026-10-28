ИИ может взломать то, что десятилетиями защищало банковские счета и данные, предупредили математики

Взломы с использованием квантовых компьютеров перестают быть главной потенциальной проблемой для специалистов по криптографической защите данных. Успехи ИИ-моделей, работающих на классической вычислительной архитектуре, заставляют видеть в этом прогрессе сопутствующую угрозу.

Криптографическая защита традиционно строилась на математических алгоритмах, и до недавних пор основной угрозой для их надёжности считалось появление квантовых компьютеров. При этом работающие на вычислительной инфраструктуре классического типа ИИ-модели в решении сложных математических задач в последнее время продвинулись так далеко, что этот фактор начал беспокоить специалистов по криптографической защите данных в не меньшей степени.

Как отмечает Financial Times, соответствующую обеспокоенность породил прогресс ИИ-моделей OpenAI в решении математических задач, которые учёным не поддавались на протяжении длительного времени. Эти успехи даже вызвали недовольство профильной ассоциации, которая призвала математиков прекратить сотрудничество с OpenAI. Последняя пожертвовала $5 млн на нужды специализированного фонда, чтобы загладить конфликт.

Криптографические методы защиты используются, помимо прочего, для предотвращения несанкционированного доступа к банковским счетам и базам данных различного назначения. Как поясняет австралийский математик Джорди Уильямсон (Geordie Williamson), в этих ИИ-системах происходит полная реструктуризация понятия сложности, которое и лежит в основе современной криптографии. «Я думаю, что в будущем нас ждут потрясения, очень серьёзные потрясения», — добавил он.

На данный момент ИИ не удалось взломать основной метод криптографии, но математики предупреждают, что такая вероятность увеличивается. Повышение быстродействия ИИ в области разработки алгоритмов и теории чисел, которые имеют отношение к целым числам, заметно повысило способность решать его силами те задачи, которые прежде считались слишком сложными. Один из широко используемых в криптографии методов, например, основан на перемножении двух очень больших простых чисел. До сих пор этот метод защиты оставался эффективным, поскольку существующим компьютерам легко давалось умножение, но сложнее было осуществить обратный процесс, связанный с определением исходных чисел.

Достижения ИИ в области решения математических задач в целом поставили под сомнение прежнее предположение, согласно которому самой серьёзной угрозой для криптографии считалось появление квантовых компьютеров, которые используют физику субатомных частиц для достижения результатов, которые не по зубам компьютерам с классической архитектурой. Если в случае со сроками создания достаточно мощного квантового компьютера принято говорить о перспективе многих лет, то ИИ на классических вычислительных мощностях представляет гораздо более осязаемую угрозу для криптографии.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании заявило Financial Times, что тестирует новый надзорный инструмент в 50 крупных организациях для оценки степени их готовности к отражению новых технологических угроз в сфере криптографии, относящихся не только к ИИ, но и квантовым вычислениям. Уже в следующем месяце британский регулятор собирается поделиться практическими рекомендациями в этой области с более чем 35 тысячами компаниями, оказывающими в юрисдикции страны финансовые услуги. «Они должны понимать, как сегодня защищены их системы, и уже сейчас начать готовиться к будущему, в котором будет обеспечена квантовая безопасность», — говорится в сообщении.

Профессор криптоматематики Манчестерского университета Дэниэл Шиу (Daniel Shiu) считает, что для «более математических» форм криптографии угроза взлома со стороны ИИ уже вполне осязаема. По его словам, уязвимости обнаруживаются в менее зрелых алгоритмах из числа новых, разработанных для защиты от атак, реализуемых при помощи квантовых компьютеров. Власти нескольких стран, включая США, Китай и Германию, уже начали пересматривать существующие и предлагаемые криптографические методы на предмет устойчивости ко взлому с учётом новых типов угроз. Телекоммуникационный гигант BT заявил о начале подготовки к миграции на новые методы криптографии, которые учитывали бы будущие угрозы со стороны квантовых компьютеров. Компания сосредоточилась на обеспечении более быстрого изменения криптографических методов по мере развития стандартов, технологий и самих угроз.