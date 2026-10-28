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Steam не станет защищать разработчиков от ИИ-клонов — это дело самих разработчиков

Компания Valve отреагировала на резкий всплеск в сервисе цифровой дистрибуции Steam игр, созданных путём копирования чужих разработок с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Напомним, ранее из страха перед кражей своих трудов ИИ инди-студии начали отказываться от тестирований и публичных демоверсий новых игр. Разработчики надеялись, что платформы рано или поздно вмешаются в ситуацию.

Тем временем октябрьский фестиваль «Играм быть» в первые дни проведения оказался настоящим парадом ИИ-мусора — на мероприятии было представлено более 7,2 тыс. демо, 36 % из которых были созданы с помощью ИИ.

Источник изображения: Kotaku

Источник изображения: Kotaku

Представители Steam Том Джардино (Tom Giardino) и Марк Уилкинсон (Marc Wilkinson) на конференции Steam Indie Connect в Южной Корее прокомментировали опасения разработчиков на фоне всплеска ИИ-клонов.

Джардино подчеркнул, что Steam не собирается вводить для разработчиков ограничения на использование инструментов. Вместо этого Valve постарается сделать платформу «более разумной и динамичной».

Источник изображения: Studio Bitdot

Источник изображения: Studio Bitdot

По словам Джардино, клоны существовали задолго до ИИ, но раньше подражателям требовалось больше времени для создания копий. Valve считает, что защищать разработчиков от ИИ-клонов в первую очередь должны сами разработчики.

«Вместо того, чтобы полагаться на одну механику, которую легко скопировать, вам следует насыщать игру функциями, характером и интересными идеями на основе собственной перспективы», — уверен Джардино.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Что касается октябрьского «Играм быть», то из-за особенностей работы алгоритма в первые дни фестиваля система рекомендовала пользователям демоверсии в случайном порядке. В связи с этим в центре внимания оказывались продукты низкого качества.

«Мы видим побочный эффект этого — освещение низкокачественных игр. Мы в полной мере осознаём ситуацию, и сейчас немало людей думают над тем, как решить эту проблему», — заверил Уилкинсон.

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Теги: steam, valve, искусственный интеллект, ии
steam, valve, искусственный интеллект, ии
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