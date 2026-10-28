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Трейлер подтвердил дату релиза дополнения Lazarus к атмосферному хоррору Cronos: The New Dawn

Дополнение Lazarus к приключенческому хоррору на выживание Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team получило новый сюжетный трейлер. Свежий видеоматериал сообщает точную дату релиза на основных платформах, за исключением Nintendo Switch 2.

Источник изображения: Bloober Team

Источник изображения: Bloober Team

Выход дополнения Lazarus для Cronos: The New Dawn состоится 3 декабря на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Версия для Nintendo Switch 2 должна поступить в продажу только в первом квартале 2027 года.

В представленном трейлере короткие сюжетные эпизоды чередуются со зрелищными боевыми сценами. Протагонист действует намного решительнее и быстрее героини The New Dawn, используя разное огнестрельное оружие для достижения своих целей.

События Lazarus будут происходить ещё до начала истории оригинальной игры. Геймеры смогут поближе познакомиться с некогда верным Следопытом на пути его превращения в Смотрителя из Cronos: The New Dawn. Изолированный в терминале и лишённый связи с Объединением, он сделает всё для пробуждения утраченной Сущности.

Разработчики заявляют, что в Cronos: Lazarus придётся освоить более агрессивный подход к сражениям: «Захватите инициативу благодаря своей повышенной манёвренности и боевым навыкам, включая способность расставлять приманки и становиться невидимым. Используйте весь арсенал технологий и навыков Следопыта, чтобы преодолеть самые опасные испытания».

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Теги: cronos: the new dawn, bloober team, приключенческий экшен, хоррор
cronos: the new dawn, bloober team, приключенческий экшен, хоррор
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