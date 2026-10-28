Трейлер подтвердил дату релиза дополнения Lazarus к атмосферному хоррору Cronos: The New Dawn

Дополнение Lazarus к приключенческому хоррору на выживание Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team получило новый сюжетный трейлер. Свежий видеоматериал сообщает точную дату релиза на основных платформах, за исключением Nintendo Switch 2.

Выход дополнения Lazarus для Cronos: The New Dawn состоится 3 декабря на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Версия для Nintendo Switch 2 должна поступить в продажу только в первом квартале 2027 года.

В представленном трейлере короткие сюжетные эпизоды чередуются со зрелищными боевыми сценами. Протагонист действует намного решительнее и быстрее героини The New Dawn, используя разное огнестрельное оружие для достижения своих целей.

События Lazarus будут происходить ещё до начала истории оригинальной игры. Геймеры смогут поближе познакомиться с некогда верным Следопытом на пути его превращения в Смотрителя из Cronos: The New Dawn. Изолированный в терминале и лишённый связи с Объединением, он сделает всё для пробуждения утраченной Сущности.

Разработчики заявляют, что в Cronos: Lazarus придётся освоить более агрессивный подход к сражениям: «Захватите инициативу благодаря своей повышенной манёвренности и боевым навыкам, включая способность расставлять приманки и становиться невидимым. Используйте весь арсенал технологий и навыков Следопыта, чтобы преодолеть самые опасные испытания».