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Asus и HP возвращают производство ПК в Китай — ИИ-бум сделал сборку за его пределами слишком дорогой

Производители ПК годами снижали зависимость от Китая. А теперь HP и Asus возвращают туда часть производства ради экономии. Диверсификация казалась хорошей идеей лишь до тех пор, пока ИИ-бум не взвинтил цены на комплектующие.

Источник изображения: HP Inc.

Источник изображения: HP Inc.

Бум искусственного интеллекта вызвал отток желающих выпускать исключительно ПК и ноутбуки, многие контрактные производители больше внимания стали уделять выпуску серверного оборудования, и цены на соответствующие услуги тоже выросли. При этом спрос на компьютеры пострадал из-за роста цен на компоненты, а себестоимость выросла, поэтому поставщики готовых ПК стараются снизить издержки, найдя исполнителей посговорчивее в Китае, хотя на протяжении нескольких последних лет заказчики старались перенести производство за пределы страны.

Давление американских властей усилилось после возвращения в Белый дом Дональда Трампа (Donald Trump), который в прошлом году попытался серьёзно ограничить импорт в США ноутбуков и смартфонов, собранных в Китае, с помощью повышенных таможенных пошлин. Позже для данных категорий продукции были предусмотрены послабления, и это несколько снизило актуальность миграции производства за пределы КНР.

В то же время, традиционные китайские и тайваньские подрядчики оказались загружены более выгодными заказами на сборку серверного оборудования для инфраструктуры ИИ, а нужды сегмента ПК они обслуживать в прежних объёмах уже не могли. Попутно выросли цены на микросхемы памяти и центральные процессоры, не говоря уже о других компонентах, и для заказчиков из числа крупных поставщиков ПК путей снижения себестоимости продукции осталось не так много.

Как поясняет Nikkei Asian Review, в такой ситуации крупные поставщики ПК начали обращаться к более мелким контрактным производителям в Китае. Во-первых, у них больше свободных производственных мощностей, чем у традиционных исполнителей. Во-вторых, они готовы более гибко обсуждать цены на свои услуги. В-третьих, у таких компаний есть выход на китайских поставщиков комплектующих, которые можно закупать по более низким ценам, что в условиях дефицита обеспечивает дополнительную возможность сэкономить.

Этим путём готовы двигаться американская HP Inc., тайваньские Asus и Acer, к их опыту присматривается американская Dell. По факту, часть производства ПК снова смещается в Китай после многолетних попыток снизить зависимость от данного региона. Как правило, китайским подрядчикам поручают выпуск моделей ПК начального уровня, поскольку они способны обеспечить более конкурентные цены, а рынок более дорогих ПК в условиях высоких цен сжимается. Если структура затрат не улучшится, миграция производства в Китай продолжится, по мнению представителей отрасли. Мощности за пределами КНР, которые были возведены в последние годы, во многих случаях не загружены заказами полностью и до сих пор не вышли в прибыль.

Ещё недавно ориентированные на рынок США местные компании типа HP Inc. и Dell активно организовывали контрактное производство ПК во Вьетнаме, Таиланде и других соседних с Китаем странах. Теперь же рост цен на компоненты в совокупности с послаблениями в вопросах импорта готовой продукции в США заставляет их снова искать подрядчиков на территории Китая. Если речь идёт об эффективной и развитой инфраструктуре поставщиков компонентов, то у КНР по-прежнему нет конкурентов. Организовать производство в соседней стране мало, нужно обеспечить его широким ассортиментом локализованных компонентов и подготовленной рабочей силой. Кроме того, китайские подрядчики имеют доступ к микросхемам памяти китайского производства, а в условиях дефицита это важный фактор. Эти подрядчики даже порой имеют больший вес при выборе конкретных компонентов для ПК, чем непосредственно их заказчики.

Компания Luxshare, которая в последние годы специализировалась на контрактной сборке iPhone и другой мобильной электроники Apple, два года назад создала совместное предприятие LuxPC Union, которое специализируется на контрактной сборке ПК. Уже в прошлом году ему удалось привлечь заказы HP Inc., Dell и Asus. Представители китайских подрядчиков сами встречаются с потенциальными заказчиками и предлагают им свои услуги. Некоторые контрактные производители смартфонов на фоне спада в сегменте готовы заняться и сборкой ПК. С точки зрения прибыльности это не такое выгодное занятие, но оно хотя бы обеспечивает дополнительную выручку. По мнению аналитиков Counterpoint Research, рынок ПК вряд ли вырастет в этом или следующем году, но ассортимент моделей в исполнении китайских контрактных производителей расширится со следующего года.

По данным Omdia, в третьем квартале этого года объёмы поставок ПК сократились на 21 % год к году, в текущем квартале они сократятся ещё на 24 %. В представлении Counterpoint Research последний показатель выражен в снижении на 27 %. Если в первом квартале 2025 года для производства ПК стоимостью от $500 до $699 требовалось потратить на материалы и компоненты $435, то в прошлом квартале эти затраты выросли до $699. В сегменте ПК дешевле $500 данная сумма затрат увеличилась с $275 до $471. Производители вынуждены искать способы снижения себестоимости ПК, и «возвращение в Китай» является одним из них. В долгосрочной же перспективе участники рынка не верят в значительное улучшение отношений Вашингтона и Пекина, а потому стратегический курс на перенос производства за пределы КНР сохранится.

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Теги: китай, китайские производители, рынок пк, дефицит
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