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«Да, мы вайбкодим»: Epic Games подтвердила повсеместное использование ИИ в разработке Fortnite, Unreal Engine 6 и не только

Американская студия Epic Games подтвердила проникновение генеративного ИИ во все процессы компании — от развития условно-бесплатной королевской битвы Fortnite и инструмента Unreal Editor for Fortnite до подготовки движка Unreal Engine 6.

Источник изображений: Epic Games

Источник изображений: Epic Games

Напомним, ранее Epic Games отложила эвакуационный шутер с героями Marvel и «Звёздных войн» для полного перевода производства на ИИ-инструменты вроде Claude от Anthropic и запретила сотрудникам писать код вручную.

Вслед за этим гендиректор Epic Тим Суини (Tim Sweeney) в личном микроблоге заявил, что студия использует ИИ-инструменты для написания кода Unreal Engine, хотя ещё прошлой осенью говорил обратное.

Выход Unreal Engine 6 в ранний доступ ожидается к концу 2027 года

Выход Unreal Engine 6 в ранний доступ ожидается к концу 2027 года

Исполнительный вице-президент Epic Games по разработке Маркус Вассмер (Marcus Wassmer) в интервью изданию This Week in Videogames подтвердил, что в производстве Unreal Engine 6 задействован ИИ.

«Да, мы вайбкодим. Это означает, что наши инженеры больше не пишут основную часть кода, но всё ещё направляют инструменты для получения желаемого архитектурного результата», — подчеркнул Вассмер.

Epic не пытается разработать Unreal Engine 6 за «один запрос»

Epic не пытается разработать Unreal Engine 6 за «один запрос»

По словам Вассмера, ИИ-инструменты вроде Claude Code и Codex помогают с ускорением разработки, написанием кода и функций, устранением багов, расширением тестового покрытия, улучшением производительности и другими задачами.

Epic также не переживает насчёт скептического отношения к ИИ: «Нас больше заботят риски, связанные с излишним промедлением <...>. Лучший способ бороться со скептицизмом — качеством наших игр и инструментов».

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Теги: unreal engine 6, fortnite, epic games, искусственный интеллект, ии
unreal engine 6, fortnite, epic games, искусственный интеллект, ии
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