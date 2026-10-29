Китай решил продавать за рубеж доступ к ИИ, но не сами технологии — Пекин готовит новые экспортные ограничения

Китайские власти намерены ввести ограничения на экспорт технологий искусственного интеллекта — предлагаемую бизнес-модель поддерживают и официальный Пекин, и крупнейшие игроки в отрасли. Стратегия направлена на сохранение ценных технологий при одновременной продаже доступа к ним за рубежом.

В опубликованном 16 октября проекте правил устанавливается различие между иностранными клиентами, которые пользуются китайскими ИИ-сервисами, а также зарубежными компаниями, которые получают доступ к самим моделям, данным или экспертным знаниям, необходимым для их самостоятельной эксплуатации или воспроизведения. Новые нормы сохраняют зарубежным пользователям возможность работать с китайскими ИИ-решениями через сайты и облачные платформы, а вот передача базовых технологий или их развёртывание за пределами КНР теперь потребуют одобрения со стороны правительства.

Это разграничение имеет особое значение для разработчиков, которые пользуются зарубежными вычислительными мощностями с передовыми ускорителям, экспорт которых в Китай запрещён США. Усиление контроля ещё сильнее усложняет и без того непростую макроэкономическую ситуацию, в которой оказались китайские технологические гиганты и стартапы — они уже столкнулись с обвалом котировок акций в секторе ИИ и полупроводников. Китай, утверждает источник Reuters, может утвердить ограничения до конца года, а позднее выйдут дополнительные разъяснения по их реализации.

В проекте документа значатся 23 связанных с ИИ решения, которые войдут в перечень товаров и технологий, экспорт которых запрещён или ограничен. В список включены передовые модели ИИ, ИИ-агенты, выполняющие задачи при минимальном участии человека, а также технологии, используемые для проектирования чипов и эксплуатации крупных вычислительных комплексов. Временное требование о регистрации отдельных видов передачи технологий вступило в силу незамедлительно. Новые правила могут существенно повлиять на то, как ведущие китайские ИИ-лаборатории запускают свои модели в зарубежных центрах обработки данных, выстраивают международные партнёрства, на их работу с иностранными инвестициями и владением активами в сфере ИИ.

DeepSeek, Moonshot и Z.AI предоставляют зарубежным клиентам доступ к своим моделям через сайты или облачные платформы. Некоторые китайские разработчики пользуются зарубежными вычислительными мощностями, чтобы иметь доступ к к передовым ускорителям, экспорт которых в Китай запрещён США. Исследователи из китайских лабораторий пытаются установить, смогут ли они обучать и запускать передовые модели на зарубежных серверах. Возможно, им придётся поддерживать по две версии одной и той же модели — для внутреннего рынка и для зарубежных пользователей.

В проекте документа предусмотрены три критерия для ввода ограничений: объём вычислительных мощностей, необходимых для обучения модели — устанавливается порог в 10²⁶ операций; размер модели — не менее 2 трлн параметров; и попадание в десятку мирового рейтинга по определённым показателям производительности или эффективности. Предложения открыты для общественного обсуждения до 15 ноября.

Новые нормы могут распространяться не только на выпуск моделей, но и на корпоративные сделки: вступившие в силу 16 октября требования о регистрации касаются любых операций, в результате которых китайские технологии переходят в собственность или под контроль иностранных лиц, в том числе сделки в процессе реализации. Meta✴ по требованию китайских властей была вынуждена аннулировать сделку по поглощению основанного выходцами из Китая стартапа Manus — она оценивалась в $2 млрд.

При этом проект документа предусматривает упрощённый порядок согласования для китайских компаний, создающих или эксплуатирующих собственные вычислительные мощности за рубежом. Но в нём не оговаривается возможность передачи технологий иностранным заказчикам для создания аналогичных систем. Меры контроля также охватывают методы координации работы систем с более чем 10 000 ИИ-чипов.