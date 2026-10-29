Anthropic научила Claude доносить начальству на сотрудников, которые зря тратят токены

Anthropic представила «умные отчёты» (smart reports) — функцию, которая даёт руководству компании возможность оценить, как и для чего сотрудники пользуются сервисами искусственного интеллекта Claude. «Умные отчёты» уже доступны пользователям платных корпоративных тарифных планов и могут активироваться в настройках организации.

Платформа формирует графики, отражающие, как в организации используются ИИ-сервисы: какие задачи выполняются, какие результаты были получены и каковы затраты на использование сервиса. Менеджеру достаточно выбрать отдел, указать временной интервал до 28 дней и отметить инструменты Claude, которые необходимо включить в отчёт. В число доступных сервисов входят Claude Code, Claude Cowork, а также объединённый режим чата и Cowork; представленный ранее ИИ-агент Claude Duet в версии Claude Enterprise недоступен.

Система собирает данные из выбранных инструментов и составляет обзор деятельности сотрудников. В процесс анализа входит изучение стенограмм рабочих обсуждений, их группировка по направлениям деятельности и типам создаваемых материалов (например, код или техническая документация), а также расчёт понесённых расходов. При необходимости прямо в этом интерфейсе можно увеличить квоту ИИ-ресурсов на отдельного сотрудника. В месяц организация может бесплатно запросить до десяти «умных отчётов».

Помимо выбора параметров для анализа, менеджеры могут задавать собственные вопросы об использовании сервиса и связанных с ним расходах. Такие запросы можно сохранять, чтобы не вводить их каждый раз заново. «Умные отчёты» содержат рекомендации — например, предлагают новые правила, которые можно внести в репозиторий кода. Диаграммы в отчётах интерактивны — по элементу можно кликнуть, чтобы увидеть детализацию рабочих сессий. Сессии сортируются и фильтруются по стоимости, используемому продукту, дате и типу полученного результата.

Система показывает элементы «неэффективности» Это могут быть сессии, в ходе которых сотрудники не создали полезного результата, а также сессии, классифицированные как личные или не относящиеся к работе. Anthropic отмечает, что «умные отчёты» не должны становиться поводом для тревоги у сотрудников компаний. «„Умные отчёты“ помогают понять уровень внедрения технологии и спланировать инвестиции в Claude. Они не предназначены для оценки эффективности сотрудников или принятия решений, касающихся их трудоустройства, и не должны использоваться для этого», — подчеркнули в компании.

В системе «умных отчётов» предусмотрены ограничения на типы задаваемых вопросов. Запрещено запрашивать сведения, связанные с расовой принадлежностью, религией, политическими взглядами, иммиграционным статусом, состоянием здоровья, участием в профсоюзной деятельности и личной жизнью сотрудников.