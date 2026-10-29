Apple годами диктовала условия производителям памяти — теперь ситуация развернулась на 180°

После выхода на рынок iPod и iPhone компании Apple удалось стать крупнейшим покупателем флеш-памяти в мире, она быстро начала диктовать свои условия поставщикам, но бум ИИ поменял конъюнктуру, и теперь производители памяти могут хотя бы немного отойти от прежних издевательств со стороны капризного клиента из Купертино.

За прошлый год, как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на TechInsights, цены на флеш-память выросли в пять раз на фоне ажиотажного спроса со стороны гиперскейлеров. Если ещё два года назад Apple покупала почти в два раза больше флеш-памяти, чем Microsoft, Google, Meta✴ и Amazon вместе взятые, то теперь они покупают в два раза больше такой памяти, чем Apple.

Снизив зависимость от Apple, производители флеш-памяти смогли смелее себя вести в переговорах с нею, поскольку она ранее не только пыталась диктовать не самую выгодную для поставщиков ценовую политику, но и требовала доступ к их отчётности по продажам, следя за тем, чтобы условия для этой компании были самыми лучшими. Дефицит памяти вынудил гиперскейлеров подписать с производителями NAND долгосрочные контракты, которые определяют не только объёмы и график поставок, но и цены. Такие изменения дополнительно придали уверенности в будущем производителям флеш-памяти.

По прогнозам TechInsights, в этом году Apple потратит $25 млрд на такой же объём флеш-памяти, который в прошлом году обошёлся ей в $6 млрд. При этом доступ к статистике и понимание рынка не особо заставило Apple прилагать максимум усилий для снижения влияния роста стоимости памяти на её бизнес, поскольку прогнозы аналитиков она высокомерно игнорировала, традиционно рассчитывая на свой большой вес в переговорах с поставщиками.

В прошлом году желающие перейти от версии iPhone 17 Pro с 256 Гбайт флеш-памяти к 512 Гбайт должны были заплатить Apple за это $200. Для самой компании этот переход обходился лишь в дополнительные $15. Сейчас, с учётом действующих цен на iPhone 18 Pro, в рамках актуального семейства смартфонов Apple доплата выросла до $66, но клиенты всё равно должны доплачивать прежние $200. Получается, если год назад Apple могла зарабатывать на таком апгрейде по $185 со смартфона, то в этом доход сократился до $134 с каждого iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro с 1 Тбайт памяти в этом году обходится покупателям на $600 дороже, чем версия с 512 Гбайт памяти. Из этой суммы Apple кладёт себе в карман только $408. Годом ранее такой апгрейд стоил покупателям только $400, а сама Apple зарабатывала на таком переходе $358. В текущем году также появилась возможность купить iPhone 18 Pro с 2 Тбайт памяти, и в этом случае при переходе от модели с 1 Тбайт памяти доплата для клиента составляет $1200, из которых Apple кладёт себе в карман внушительные $750. То есть, наценка за увеличение объёма локально хранимых данных для владельцев iPhone остаётся весьма серьёзной и покрывает рост цен на память с запасом.

По расчётам The Wall Street Journal, компания Apple до 2025 года включительно зарабатывала более чем 80 центов с каждого доллара, который брала с покупателей iPhone и iPad за дополнительную твердотельную память. Для компьютеров Mac, реализуемых с 2010 года, данная норма прибыли составляла около 80 центов с каждого доллара. К осени 2026 года по сравнению с осенью 2025 года версии iPhone с 256 и 512 Гбайт памяти соответственно подорожали на $100. Планшет iPad Air с 13-дюймовом исполнении за каждый шаг по удвоению объёма флеш-памяти теперь требует доплаты в размере $150, но переход к 1 Тбайт увеличивает её до $250.

Ноутбуки MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем теперь предлагаются только в исполнении не менее чем с 1 Тбайт твердотельной памяти, они стали дороже на $200, но уже по $400 обходится миграция на 2 Тбайт, а затем и на 4 Тбайт. Когда Apple сможет вернуть себе сильные переговорные позиции в общении с поставщиками флеш-памяти, пока не совсем понятно.

В позапрошлом десятилетии Apple пришлось проплатить пяти поставщикам флеш-памяти $1,25 млрд за право получать определённые объёмы такой продукции на период до 2010 года. Воспользовавшись этим авансом, производители смогли построить дополнительные предприятия и расширить мощности под нужды конкретного заказчика. Уже после выхода на рынок iPhone в 2007 году Apple стала покупать более 20 % всей флеш-памяти в мире, направляя на эти нужды от $3 до $4 млрд в год. По мере роста своего влияния она начала и агрессивнее диктовать закупочные цены.

При этом Apple могла отказаться от покупки обещанных объёмов памяти, если понимала, что рыночные цены продолжают падать, и она сможет позже купить её по более низким ценам. Поставщикам это создавало проблемы, поскольку они оставались с большими запасами продукции, которые они не могли продать выгодно. Тем более, что некоторая часть этой памяти была адаптирована специально под продукцию Apple, а потому не могла быть продана другому клиенту. В конечном итоге поставщики были вынуждены продавать память Apple по ещё более низким ценам.

Компания также любила сталкивать конкурентов лбами, чтобы те вынуждены были снижать цены, соперничая друг с другом за заказы Apple. Переговоры с поставщиками были очень долгими и жёсткими. Apple даже получила доступ к отчётности своих поставщиков флеш-памяти, она следила, чтобы только ей память доставалась по самым выгодным ценам. Американской Micron Technology поставка памяти по более низким ценам другому клиенту стоила судебных претензий со стороны Apple, по итогам которых пришлось выплатить ей десятки миллионов долларов неустойки. Компания могла следить за производственной статистикой поставщиков памяти, выбирая «жертву», больше всего нуждающуюся в реализации крупной партии.

По оценкам IDC, в прошлом году примерно 100 млн владельцев iPhone решили перейти на смартфоны с увеличенным объёмом флеш-памяти. Дополнительные 256 Гбайт обошлись им в $200, а при увеличении объёма на 1,75 Тбайт доплата достигала $800. При норме прибыли в районе 85 % это обеспечило Apple более чем $10 млрд чистой прибыли, и это без учёта Mac и iPad, которые тоже добавили несколько миллиардов прибыли. Компания также получает доход от абонентской платы клиентов за аренду облачного хранилища.

В 2015 году Apple пришлось столкнуться с нежеланием SanDisk продать её дополнительную партию флеш-памяти, поскольку на неё уже нашлись покупатели, готовые заплатить больше. Со стороны Apple в адрес руководства SanDisk тогда полетели многочисленные угрозы, как отмечает The Wall Street Journal. Когда к 2017 году ситуация на рынке флеш-памяти развернулась в пользу продавца, владевшая на тот момент бизнесом SanDisk компания Western Digital начала требовать с Apple деньги за резервирование объёмов флеш-памяти, причём без гарантий последующей продажи. Когда конъюнктура рынка через год повернулась в пользу Apple, последняя потребовала от Western Digital никогда не требовать плату за резервирование заказов. Кроме того, представителям Western Digital во время визита в офис Apple пришлось захватить чек на крупную сумму в качестве извинений. При этом Apple потребовала от Western Digital плату за право тестирования продукции этой компании, без обязательств дальнейшей покупки. Визитёров тогда выпроводили из офиса Apple в сопровождении охраны.

Когда в 2023 году цены на флеш-память упали до 5 центов за гигабайт, отрасль понесла операционные убытки в размере $19 млрд, а Apple удалось получить чистую прибыль в размере $14 млрд, продавая дополнительные объёмы памяти в составе своей продукции.