Обзор комплекта памяти Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB: Micron вместо SK hynix

Долгое время производители памяти для энтузиастов приучали нас к тому, что эффектная RGB-подсветка и массивные радиаторы — неизменные спутники скоростных модулей с агрессивными таймингами. Но в нынешних условиях эта логика постепенно меняется. Хорошие микросхемы DDR5 для потребительских модулей становятся всё дороже, и производителям приходится искать хоть какие-то способы сдержать рост цен, не жертвуя привлекательностью своей продукции. Компания Patriot с новой серией оверклокерских модулей Viper Steel 5 Infinite RGB предлагает любопытный подход — экономить на чипах, сохраняя при этом внешнюю привлекательность памяти.

Откуда взялась такая идея, понятно и без длинных объяснений. Растущий спрос на память со стороны ИИ-отрасли заставляет производителей DRAM переключаться на более прибыльные направления — выпуск HBM и серверной DDR5. В результате предложение микросхем для массовой памяти для ПК сокращается, а цены растут. Особенно заметно это в сегменте решений для энтузиастов, где традиционно сильны позиции SK hynix, которая умеет выпускать чипы DDR5 с агрессивными задержками и высокими частотами. Комплекты с низкими таймингами на чипах этой компании пока ещё не пропали с рынка, но уже обходятся заметно дороже альтернатив: например, модули DDR5-6000 с таймингом CL28/CL30 сегодня стоят на 15–20 % больше, чем аналогичная память с CL36/CL40.

На этом фоне серия Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB выглядит попыткой найти компромисс между ценой, производительностью и внешностью. Полученный нами на тестирование комплект из двух 16-гигабайтных модулей DDR5-6000 хорошо иллюстрирует этот подход. Его штатные тайминги составляют 36-46-46-110, и это — заметно более расслабленная схема, чем та, которую предлагают комплекты на отборных чипах SK hynix. Зато на оформлении Patriot экономить не стала: модули получили красивые алюминиевые радиаторы и эффектную RGB-подсветку Infinite Mirror, создающую иллюзию уходящего в глубину светового туннеля. В компьютере с прозрачной боковой стенкой такая память вполне способна стать одним из самых заметных компонентов.

Впрочем, один только привлекательный внешний вид не может стать достаточным основанием для того, чтобы покупку такой памяти можно было признать удачной. Поэтому далее мы проверим, насколько серьёзной окажется потеря производительности в системе с такими модулями, если их сравнивать с привычной DDR5-6000 CL30, и можно ли компенсировать этот разрыв ручной настройкой. Ведь если комплект Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB окажется податлив при разгоне, у него есть хороший шанс стать новым хитом продаж, лишённым явных недостатков при довольно умеренной цене (насколько можно говорить о привлекательности памяти с ценой выше 50 тыс. рублей за 32 Гбайт).

⇡#Комплект Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB: подробности

Рассматриваемый в этом обзоре комплект Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB имеет артикул VIR532G60C36K и состоит из двух модулей DDR5 объёмом по 16 Гбайт. Для них заявлен скоростной режим DDR5-6000 с таймингами 36-46-46-110, для работы в котором требуется напряжение 1,35 В. По современным меркам это достаточно консервативные характеристики, особенно если сравнивать такую память с многочисленными комплектами DDR5-6000 CL30 на чипах SK hynix. Впрочем, для систем на процессорах Ryzen 9000 частота 6000 МГц по-прежнему остаётся одним из наиболее рациональных вариантов, поскольку позволяет использовать синхронный режим работы контроллера памяти.

При этом серия Viper Steel 5 Infinite представлена не только комплектами DDR5-6000. В неё входит более широкий набор решений с разными частотами. Помимо рассматриваемого варианта, компания предлагает наборы из двух 16-гигабайтных модулей с частотами 6400 и даже 7000 МГц, причём старший рассчитан на более агрессивные тайминги. Большинство модификаций доступны как с RGB-подсветкой, так и без неё, а также имеются наборы из 24- и 32-Гбайт модулей. Таким образом, принадлежность к серии Viper Steel 5 Infinite сама по себе ещё не означает каких-либо характерных скоростных свойств: под одним общим названием Patriot предлагает довольно разные по возможностям продукты. Похожим образом у Patriot устроены и другие серии: в этом смысле модули семейства Viper Steel 5 Infinite похожи, например, на память Viper Venom.

Но внешность у комплектов Viper Steel 5 Infinite RGB совершенно особенная. Выделяются они подсветкой с эффектом бесконечного зеркала. В отличие от привычного матового рассеивателя, под которым видны переливы RGB-светодиодов, здесь создаётся иллюзия светового туннеля, уходящего в глубину модуля памяти. Эффект основан на многократных переотражениях света внутри оптической схемы с двумя полупрозрачными зеркалами: наблюдатель видит последовательность отражений, каждое из которых кажется расположенным дальше предыдущего. Patriot особо подчёркивает, что для реализации такого эффекта разработала собственную компактную оптическую систему, на которую даже подана патентная заявка.

Эта оптическая конструкция находится на серых алюминиевых радиаторах с закруглёнными торцами, которые имеют хорошо заметные родственные черты с радиаторами модулей Viper других серий. Тут есть и угловатые очертания, и характерные прорези, и привычный крупный логотип, напоминающий голову гадюки.

Система, которая отвечает за световой туннель, утоплена внутрь пространства между радиаторами, поэтому модули не выглядят чрезмерно громоздкими, хотя их высота достигает 43 мм. Это далеко не рекордное значение для памяти с RGB-подсветкой, но при установке крупного воздушного кулера совместимость всё же стоит проверить заранее.

Что касается паспортных характеристик, то они у комплекта Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB таковы:

два одноранговых модуля DDR5 DIMM объёмом по 16 Гбайт;

номинальный режим DDR5-6000 с таймингами 36-46-46-110;

напряжение питания 1,35 В;

поддержка профилей AMD EXPO 1.0 и Intel XMP 3.0;

алюминиевые радиаторы с подсветкой Infinite Mirror;

пожизненная ограниченная гарантия производителя.

Записанные в SPD базовые параметры памяти соответствуют спецификации DDR5-4800 с таймингами 40-40-40-77 при напряжении 1,10 В. Это означает, что если установить комплект в компьютер и не активировать профиль разгона, то он запустится в довольно медленном режиме DDR5-4800, как и предписано JEDEC.

Для перехода к расчётным режимам работы предусмотрены профили Intel XMP и AMD EXPO, которые в данном случае полностью совпадают. В обоих случаях основной профиль задаёт режим DDR5-6000 с таймингами 36-46-46-110 и напряжением 1,35 В, а дополнительный предлагает более щадящий режим DDR5-5600 при тех же первичных таймингах и напряжении. Таким образом, пользователю доступны два готовых варианта настроек, причём независимо от того, используется ли платформа Intel или AMD.

Как обычно, часть вторичных таймингов в этих профилях установлена весьма консервативно. Например, tRFC для режима DDR5-6000 составляет 885 тактов, что соответствует интервалу в 295 нс. Это значение совпадает с паспортным временем обновления, указанным в базовых настройках микросхем DDR5. Из этого нетрудно сделать вывод, что профили EXPO и XMP не нацелены на максимально возможное сокращение задержек. Впрочем, насколько велик оставленный Patriot запас для ручной настройки, мы выясним позднее.

Ещё больше неожиданных подробностей о модулях Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB выясняется после снятия радиаторов.

Во-первых, удивило то, как эти радиаторы закреплены на модулях. Металлические половинки радиатора оказались приклеены к чипам с помощью довольно необычного многослойного термоинтерфейса. По существу, это своеобразный бутерброд из двух слоёв двухсторонней клейкой ленты, между которыми проложен слой промежуточного пористого материала, обладающего, хочется надеяться, достаточной теплопроводностью. Но в любом случае для изделия, которое позиционируется как память для энтузиастов, такое решение выглядит не слишком убедительно.

Вторая неожиданность — отсутствие термоинтерфейса для отвода тепла от микросхемы управления питанием. Используемый в данном случае контроллер Richtek RTQ5132GQWF-210 не имеет непосредственного теплового контакта с радиатором, хотя во время анонса серии Viper Steel 5 Infinite RGB компания Patriot явно проговаривала в пресс-релизе наличие термопрокладок для PMIC. Конечно, это не обязательно приведёт к перегреву схемы питания, особенно в свете перехода на более эенергоэффективные чипы PMIC, выпущенные по более современному техпроцессу, но расхождение между словами и делом всё равно вызывает вопросы.

Но самое главное — весьма нетипичная для оверклокерских модулей элементная база. На восьми чипах памяти, составляющих аппаратную основу каждого из 16-Гбайт модулей, обнаруживается логотип дочерней компании Micron — SpecTek. И это подтверждает, что в данном случае Patriot сэкономила именно на микросхемах. DDR5 компании Micron имеет более слабые характеристики в сравнении с чипами SK hynix или Samsung, поэтому они стоят дешевле, к тому же здесь используются не чистокровные микросхемы Micron, а «производная».

По маркировке микросхем можно восстановить, что им соответствует артикул PRN2G8Y62EB8RZ-64B. Это 16-Гбит микросхемы DDR5 организации 2G×8, относящиеся к категории 8K Grade A. Их штатная спецификация предусматривает скорость DDR5-6400 с таймингами 52-52-52 при напряжении 1,10 В. Таким образом, Patriot использует чипы, изначально рассчитанные на более высокую частоту, чем заявлена для рассматриваемого комплекта, но при этом существенно ужесточает их задержки за счёт повышения напряжения до 1,35 В.

К сожалению, установить точную версию кристаллов Micron, лежащих в основе этих микросхем SpecTek, достоверно невозможно. По косвенным признакам речь может идти о довольно свежем кремнии Rev. H, хотя диагностические утилиты и указывают на неизвестную модификацию Rev. K. Впрочем, точная версия кремния в этом случае вряд ли имеет большое значение — среди чипов Micron вариантов, которые оверклокерское сообщество считало бы столь же удачными, как чипы SK hynix, попросту нет.

Зато нельзя не отметить, что к реализации RGB-подсветки инженеры Patriot отнеслись очень ответственно. На модулях установлено сразу 16 светодиодов (по 8 с каждой стороны), которые управляются привычным контроллером Ene. Такое количество светодиодов гарантирует равномерность и достаточную яркость подсветки, несмотря на не самое простое устройство с полупрозрачными зеркалами. А распространённый контроллер обеспечивает её совместимость с управляющими программами всех производителей материнских плат, а также с SignalRGB.

К этому моменту становится понятно, что Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB — довольно своеобразный комплект, составить полноценное мнение о котором можно только по итогам практических тестов. К ним и перейдём.

⇡#Описание тестовой системы

Испытания комплекта Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB мы проводили в системе на базе процессора Ryzen 7 9850X3D, а полностью конфигурация тестовой системы была следующей:

Процессор: AMD Ryzen 7 9850X3D (Granite Ridge, 8 ядер, 4,7-5,6 ГГц, 96 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнская плата: MSI MPG X870E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X870E).

Память: Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB VIR532G60C36K (2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (25H2) Build 26200.8246, включающей все актуальные обновления на момент тестирования. Для исключения влияния защитных механизмов Windows мы отключали в настройках Windows «Целостность памяти» и активировали «Планирование GPU с аппаратным ускорением». В системе использовался графический драйвер GeForce 596.36 Driver.

Для измерения производительности было выбрано несколько бенчмарков, приложений и игр, которые наиболее чувствительны к скорости работы подсистемы памяти. Ниже — их список.

Синтетические бенчмарки:

Aida64 Engineer 8.40.8500 – тест подсистемы памяти Cache and Memory Benchmark.

Geekbench 6.7.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 26.01 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2026 27.3.1.4 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.6, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Adaptive Wide Angle, Camera Raw, Lens Correction, Content-Aware Fill, Reduce Noise, Smart Sharpen, Iris Blur, Field Blur.

Adobe Premiere Pro 2026 26.0.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 2.0.1, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Cinebench 2026 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Llama 3.1 8B — тестирование скорости инференса модели Meta✴-Llama-3.1-8B-Instruct (8,03 млрд параметров) на CPU с помощью бэкенда llama.cpp. Измеряется производительность генерации токенов.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulkan, Overall Preset = Ultra.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra, Horizontal FOV = 100.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

В игровых тестах в качестве результатов оценивалось среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первый перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных просадок производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Особенности работы комплекта Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB

Как мы уже выяснили, в основе модулей Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB лежат микросхемы SpecTek, построенные на кремнии Micron. Это делает изучение возможностей рассматриваемого комплекта особенно интересным. В последние годы Micron несколько продвинулась в совершенствовании DDR5, однако её чипы всё ещё не пользуются среди энтузиастов такой же популярностью, как продукция SK hynix. Более того, если судить по нашему прошлому опыту, даже чипы Samsung при грамотной настройке способны предложить более привлекательное сочетание задержек. Поэтому главный вопрос заключается в том, насколько Micron удалось приблизиться к конкурентам и какие ограничения придётся учитывать при оптимизации такой памяти.

Но для начала посмотрим, что Patriot предлагает покупателю без каких-либо дополнительных усилий с его стороны. При активации базового профиля EXPO, рассчитанного на режим DDR5-6000, тайминги получаются такими.

Довольно слабая формула основных задержек 36-46-46-110 здесь соседствует с высокими таймингами второго ряда. Например, tRFC задаётся практически паспортным для чипов Micron значением 295 нс, а интервал между обновлениями памяти tREFI остаётся сравнительно коротким. Не отличаются агрессивностью и прочие вторичные и третичные задержки.

Впрочем, само по себе это неудивительно. Обычные профили EXPO и XMP редко нацелены на максимально возможную производительность: многие параметры в них вообще не определяются и остаются на усмотрение материнской платы. С подобным подходом мы неоднократно сталкивались даже у комплектов на SK hynix A-die, которые после ручной оптимизации буквально преображались. Но здесь ситуация иная, поскольку выбранная в модулях Viper Steel 5 Infinite RGB паспортная формула 36-46-46 заставляет предположить наличие существенных аппаратных ограничений.

Неудивительно, что в Aida64 Cache & Memory Benchmark рассматриваемый комплект выдаёт довольно слабые показатели практической пропускной способности и латентности.

Несмотря на вполне подходящую для Ryzen частоту DDR5-6000, практическая латентность оказывается высокой, а пропускная способность при чтении и копировании — ниже, чем мы привыкли видеть у комплектов с более агрессивными штатными настройками. И хотя при использовании профилей EXPO выдающимися показателями не блещет практически никакая память DDR5, рассматриваемый комплект Patriot ожидаемо уступает решениям с номинальными таймингами 30-38-38 или 36-36-36.

Второй профиль EXPO, естественно, выглядит ещё менее привлекательно. Он понижает частоту до DDR5-5600, при этом прежние первичные тайминги и напряжение 1,35 В сохраняются.

Очевидно, этот профиль предназначен прежде всего для расширения совместимости. Уменьшение частоты снижает требования к контроллеру памяти и качеству сигнала, что может оказаться полезным для бюджетных материнских плат. Но с точки зрения быстродействия никаких преимуществ такой режим не имеет. Более того, поскольку тайминги задаются в тактах, при снижении частоты их продолжительность в наносекундах возрастает. Поэтому запасной профиль одновременно уменьшает пропускную способность и увеличивает задержки.

Измерения подтверждают ожидаемую картину: по сравнению с DDR5-6000 память становится медленнее практически по всем показателям, а латентность увеличивается почти до 87 нс. Вряд ли кто-то станет сознательно использовать такой режим ради производительности, но в качестве запасного варианта он вполне имеет право на существование.

Но отсутствие впечатляющих результатов при использовании стандартных профилей EXPO мало что значит. В системах на процессорах Ryzen большое значение имеет оптимизация задержек, и их ручной подбор нередко позволяет добиться заметного роста производительности. Естественно, мы исследовали и эту возможность.

Однако попытка применить к комплекту Patriot привычный подход, хорошо работающий с модулями на чипах SK hynix, довольно быстро выявила его нетипичное поведение. Оказалось, что используемые в рассматриваемых модулях чипы Micron крайне плохо реагируют на повышение напряжения питания. Если чипы SK hynix обычно позволяют обменять дополнительные десятые доли вольта на сокращение задержек, то здесь наблюдалась противоположная картина. Повышение напряжения комплекта Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB до 1,4 В не только не помогло ужать тайминги, но и привело к нестабильности схем таймингов, работающих при 1,35 В без заметных проблем.

Это позволяет предположить, что разгонный потенциал в данном случае сильно зависит от температуры чипов, с отводом тепла от которых у рассматриваемого комплекта идеально далеко не всё. Косвенно это можно подтвердить тем, что при активном профиле EXPO после 15-минутной нагрузки OCCT встроенные датчики модулей показывали 58–60 °C.

В то время как тепловизор фиксировал на поверхности радиаторов лишь около 45 °C.

Хотя эти показатели относятся к разным участкам модулей и напрямую несопоставимы, заметная разница заставляет задуматься о качестве теплоотвода. Тем более что при разборке памяти мы обнаружили довольно странный термоинтерфейс, не слишком похожий на высокоэффективную термопрокладку.

Как бы то ни было, дополнительный обдув существенно улучшил стабильность рассматриваемой памяти и позволил использовать более агрессивные настройки. Одновременно выяснилось, что для чипов Micron, выбранных для рассматриваемого комплекта, полезнее не повышать, а снижать напряжение питания: наиболее убедительные результаты были получены при VDD/VDDQ около 1,30 В. В этом случае комплект Viper Steel 5 Infinite RGB смог стабильно работать со следующим набором таймингов.

Первичные задержки удалось довести до схемы 36-40-40-60, что заметно лучше заводской формулы, но всё равно довольно далеко от того, что позволяют модули на базе микросхем SK hynix A-die. Более того, и модули с чипами Samsung B-die дают ужимать основные тайминги заметно сильнее.

Впрочем, более важные изменения произошли во вторичных настройках. Продолжительность регенерации ячеек удалось сократить с паспортных 295 до 260 нс, а интервал между такими операциями, напротив, увеличить до максимального значения tREFI = 65 535. Именно эта комбинация позволяет уменьшить долю времени, в течение которого память занята обслуживанием собственных ячеек вместо полезного обмена данными. Однако с точки зрения tRFC рассматриваемые модули Patriot гораздо ближе к решениям на основе чипов Samsung B-die, чем на SK hynix A-die. И это — существенное ограничение, поскольку у модулей на чипах SK hynix A-die можно добиться почти вдвое меньшего времени регенерации.

Тем не менее по сравнению с профилем EXPO прогресс всё равно получился существенным. Помимо настройки регенерации удалось сократить целый ряд вторичных и третичных задержек, ограничивающих промежутки между операциями чтения и записи. Поэтому неудивительно, что выигрыш в синтетических тестах получился вполне ощутимым.

При сохранении частоты 6000 МГц пропускная способность при чтении выросла примерно на 9 %, а латентность снизилась более чем на 10 %. Это хороший результат, который показывает, насколько значительную часть возможностей комплекта оставляет невостребованной стандартный профиль EXPO. Причём основной выигрыш здесь связан не столько с первичными таймингами, которые удалось улучшить сравнительно умеренно, сколько с оптимизацией вторичных задержек и режима регенерации ячеек.

Впрочем, даже после ручной настройки память Patriot по совокупности таймингов не смогла приблизиться к лучшим комплектам DDR5-6000 на чипах SK hynix A-die и Samsung B-die, которые мы рассматривали до этого. Причём дело не в одном-двух неудачных таймингах: ограничения проявляются сразу в нескольких группах задержек, что в целом подтверждает сложившееся мнение о чипах Micron как о не слишком подходящем выборе для оверклокерских модулей DDR5.

Однако нельзя не упомянуть и ещё об одной возможности — увеличении частоты. Наш экземпляр Ryzen 7 9850X3D способен работать с DDR5-6400 при сохранении синхронного режима контроллера памяти, поэтому мы попробовали перевести комплект Patriot в такую конфигурацию, и это сработало даже при сохранении напряжений VDD/VDDQ на уровне 1,30 В.

Переход на DDR5-6400 потребовал лишь небольшого ослабления некоторых задержек, при этом удалось сохранить прежний параметр CL36 и время регенерации 260 нс. Интервал tREFI также остался на максимальном значении. Иными словами, повышение частоты не потребовало принципиального пересмотра уже подобранных настроек, а увеличение некоторых таймингов в тактах отчасти компенсировалось сокращением продолжительности самого такта. Более того, в таком режиме удалось отключить Gear Down Mode, сохранив Command Rate 1T.

Измерения показывают, что переход с оптимизированной DDR5-6000 на DDR5-6400 приносит дополнительное небольшое ускорение подсистемы памяти. Пропускная способность при чтении почти не изменилась, зато немного улучшились показатели копирования и записи, а практическая латентность снизилась до 71,2 нс.

В результате комплект Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB продемонстрировал довольно своеобразный характер. По возможностям сокращения таймингов используемые здесь микросхемы Micron заметно уступают SK hynix A-die, а по некоторым параметрам — и Samsung B-die. Особенно это относится к первичным задержкам и интервалам между последовательными операциями записи. При этом относительно высокое минимальное значение tRFC не позволяет рассмотренному комплекту приблизиться к результатам лучших комплектов на SK hynix даже после оптимизации регенерации ячеек.

С другой стороны, у комплекта обнаружился достаточный для систем на процессорах Ryzen частотный потенциал, который позволяет без проблем выводить его в режим DDR5-6400. Более того, последующие эксперименты показали, что память Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB может работать и в состоянии DDR5-7200, однако использование такого режима с процессорами Ryzen лишено практического смысла из-за необходимости переключать контроллер памяти в асинхронный режим.

В конечном счёте Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB нельзя считать равноценной альтернативой комплектам на отборных микросхемах SK hynix или Samsung с точки зрения возможностей ручной настройки. Но насколько от этого страдает практическая производительность — совсем другой вопрос, на который мы ответим в следующем разделе.

⇡#Производительность

Для оценки производительности памяти Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB мы сравнили её с двумя комплектами на микросхемах SK hynix A-die (производства Adata) и Samsung B-die (производства G.Skill), которые имеют более агрессивные штатные тайминги. Все три комплекта испытывались как с заводскими профилями EXPO, так и после ручной оптимизации в режиме DDR5-6000. Кроме того, для Patriot мы добавили тест с разгоном до DDR5-6400 при синхронной работе контроллера памяти. Во всех случаях частота Infinity Fabric была увеличена до 2133 МГц.

В следующей таблице собрана информация о таймингах, которые были использованы в каждом из этих случаев.

Adata XPG Lancer RGB G.Skill Trident Z5 NeoX RGB Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB Чипы SK hynix A-die Samsung B-die Micron Rev. H/K Режим работы DDR5-6000 EXPO DDR5-6000 28-36-36-30 DDR5-6000 EXPO DDR5-6000 30-33-33-45 DDR5-6000 EXPO DDR5-6000 36-40-40-60 DDR5-6400 36-41-41-60 tCL-tRCD-tRP 30-38-38 28-36-36 36-36-36 30-33-33 36-46-46 36-40-40 36-41-41 tRFC 884 390 884 800 884 780 832 tREFI 11677 65535 11677 65535 11677 65535 65535 GDM Enabled Disabled Enabled Enabled Enabled Disabled Disabled tRAS-tRC-tRTP 96-134-23 30-68-12 96-132-23 45-96-12 110-145-23 60-116-12 60-124-12 tWTRS-tWTRL-tWR 8-30-90 6-16-48 8-30-90 6-18-48 8-30-90 8-20-48 8-22-48 tRRDS-tRRDL-tFAW 8-15-32 4-8-20 8-15-32 4-8-32 8-15-32 6-10-32 6-10-32 tRDWR-tWRRD 22-8 16-2 21-8 16-2 17-8 16-2 16-2 tRDRDSCL-tWRWRSCL 8-23 4-4 8-23 4-4 8-23 8-20 8-20 tRDRDSC/SD/DD 1-8-8 1-1-1 1-8-8 1-1-1 1-8-8 1-1-1 1-1-1 tWRWRSC/SD/DD 1-15-15 1-1-1 1-15-15 1-1-1 1-15-15 1-1-1 1-1-1

Таблица даёт ещё одну возможность увидеть, насколько хуже модули на чипах Micron поддаются оптимизации задержек по сравнению с альтернативными вариантами. Но комплексно оценить их практические возможности проще по сравнительным результатам синтетического бенчмарка Aida64 Cache & Memory Benchmark, которые показывают эффективность подсистемы памяти в целом.

При использовании штатных профилей EXPO комплект Patriot ожидаемо уступает конкурентам, особенно по практической латентности. Однако после ручной настройки ситуация меняется. Пропускная способность модулей на чипах Micron при чтении увеличивается почти на 10 %, практически сравниваясь с показателями модулей с начинкой SK hynix и Samsung. Заметно сокращается и задержка доступа к памяти, хотя здесь преимущество конкурентов сохраняется. Более того, даже разгон комплекта Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB до DDR5-6400 не позволяет ему обойти тщательно настроенные модули с чипами SK hynix A-die по латентности, но зато он фактически устраняет отставание от памяти с чипами Samsung.

Таким образом, DDR5 на чипах Micron действительно уступает памяти на базе чипов SK hynix и Samsung по возможностям настройки задержек, но существенно повысить эффективность подсистемы памяти за счёт оптимизации вторичных и третичных таймингов можно и в этом случае. Результаты показывают, что по практической пропускной способности настроенный комплект Patriot почти не уступает конкурентам.

Но давайте посмотрим, как это отражается на быстродействии в реальных приложениях.

При штатных настройках комплект Patriot ожидаемо оказывается позади конкурентов, но заметное отставание наблюдается лишь в отдельных задачах, особенно чувствительных к производительности подсистемы памяти. Гораздо интереснее, что происходит при ручной настройке. Оптимизация таймингов существенно ускоряет все три комплекта, но память Patriot от этого выигрывает особенно заметно. Производительность системы, где она используется, после оптимизации таймингов увеличивается примерно на 7 % при сжатии данных в 7-zip и на 11 % при работе с локальной языковой моделью Llama. В приложениях для создания контента прирост скромнее, но тоже вполне ощутим. В итоге после настройки комплект Viper Steel 5 Infinite RGB почти полностью ликвидирует своё отставание от памяти с более продвинутой элементной базой в большинстве рабочих задач.

При этом повышение частоты комплекта Patriot до DDR5-6400 приносит дополнительное ускорение, однако оно меньше выигрыша от первоначальной оптимизации таймингов в режиме DDR5-6000. Это вполне закономерно для актуальной платформы AMD: производительность подсистемы памяти ограничивается не только скоростью DDR5, но и возможностями внутрипроцессорной шины Infinity Fabric, частота которой в нашем случае остаётся неизменной. Именно поэтому увеличение частоты памяти даёт сравнительно небольшую отдачу.

При использовании заводских профилей EXPO память Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB уступает альтернативам с другой аппаратной основой в играх в среднем на 2–3 %. Однако ручная оптимизация существенно меняет расстановку сил. В среднем по пяти играм производительность комплекта Patriot в режиме DDR5-6000 увеличивается примерно на 7 %, а в отдельных случаях прирост превышает 10 %. Благодаря этому после ручной настройки комплект Viper Steel 5 Infinite RGB начинает обходить решения на микросхемах SK hynix и Samsung, работающие со штатными профилями EXPO. Впрочем, при сравнении оптимизированных конфигураций память с чипами SK hynix сохраняет лидерство, её преимущество перед комплектом Patriot составляет около 3 %, в то время как настроенная память с чипами Samsung опережает рассматриваемый комплект на 1–2 %.

Сократить это отставание позволяет переключение Viper Steel 5 Infinite RGB в режим DDR5-6400. В этом случае рассматриваемый комплект практически сравнивается по средней игровой производительности с настроенной памятью на чипах Samsung B-die и уступает оверклокерскому комплекту на микросхемах SK hynix лишь примерно на 1,5 %.

Таким образом, тесты подтверждают, что микросхемы Micron, используемые в Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB, ограничивают возможности настройки таймингов. Но проявление этих ограничений в практической производительности существенно меньше, чем можно было бы предположить по значениям задержек. Более того, ручная оптимизация приносит настолько заметный эффект, что позволяет настроенному комплекту Patriot на чипах Micron обходить первосортную оверклокерскую память, работающую с заводскими профилями EXPO.

⇡#Выводы

Ещё недавно комплекты DDR5 на микросхемах Micron вряд ли могли всерьёз заинтересовать энтузиастов. На рынке было достаточно памяти на чипах SK hynix, которая предлагала более привлекательные тайминги и гораздо большую свободу при разгоне. Однако теперь ситуация изменилась. На фоне дефицита DRAM и стремительного роста цен производителям модулей приходится всё чаще исходить не столько из возможностей элементной базы, сколько из доступности микросхем на рынке. И комплект Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB, похоже, представляет собой как раз такой случай. Получив в своё распоряжение сравнительно недорогие чипы Micron, компания Patriot постаралась превратить их в продукт, способный заинтересовать требовательного покупателя.

И надо признать, что в целом эта затея удалась. Главный козырь Viper Steel 5 Infinite RGB — сочетание относительно доступной цены и действительно эффектного оформления. Подсветка Infinite Mirror выгодно отличает эти модули от многочисленных комплектов с обычными светящимися полосками и вполне заслуживает внимания любителей красивых компьютерных сборок. Правда, за внешней привлекательностью обнаружились и некоторые огрехи конструкции. В частности, вопросы вызывает качество термоинтерфейса, соединяющего микросхемы с радиаторами. К тому же наши эксперименты показали, что при ручной настройке эта память весьма чувствительна к температуре, поэтому более эффективное охлаждение ей определённо не помешало бы.

Что же касается скоростных характеристик, то здесь компромисс оказался не столь болезненным, как можно было бы ожидать. Да, микросхемы Micron существенно уступают SK hynix A-die и Samsung B-die по возможностям сокращения таймингов. Высокие первичные задержки остаются их неустранимым недостатком, а некоторые вторичные параметры практически не поддаются оптимизации. К тому же разгон в нашем случае потребовал довольно кропотливого подбора напряжений и дополнительного обдува. Но всё это не помешало заметно улучшить производительность относительно штатного EXPO. После ручной настройки комплект Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB оказался быстрее комплектов DDR5-6000 на микросхемах SK hynix и Samsung, работающих с заводскими профилями EXPO. А если сравнивать между собой работу памяти с полностью оптимизированными настройками, то преимущество более дорогих чипов корейских производителей в реальных приложениях и играх измеряется всего несколькими процентами. Иными словами, хотя чипы Micron хуже подходят для экспериментов с таймингами, это вовсе не означает, что из памяти на их основе нельзя выжать хорошую производительность.

В итоге в современных рыночных условиях память Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB выглядит вполне разумной альтернативой более дорогим оверклокерским комплектам. Конечно, при прочих равных комплекты с другой элементной базой предпочтительнее: они обеспечивают меньшие задержки, легче поддаются настройке и оставляют больший запас для разгона. Но если за эти преимущества приходится заметно переплачивать, то покупка Patriot уже не выглядит компромиссом с серьёзными негативными последствиями. Тем более что взамен покупатель получает необычную подсветку и возможность заметно повысить производительность ручной настройкой. Поэтому с учётом нынешних цен память вроде Viper Steel 5 Infinite RGB вполне заслуживает внимания. В конце концов, важнее не то, насколько впечатляюще выглядят значения таймингов, а то, какую производительность память обеспечивает на практике.