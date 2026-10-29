Философская головоломка The Talos Principle 2 от разработчиков Serious Sam спустя три года после релиза подорожала на 33 %, и игроки не против

Несмотря на почти три года с релиза, философская головоломка The Talos Principle 2 от хорватской студии Croteam (серия Serious Sam) продолжает получать обновления. Но совсем не те, которые хотели бы видеть игроки.

Croteam без предупреждения объявила, что за четыре дня до третьей годовщины The Talos Principle 2 подорожала на 33 % — с $30 до $40. Российский сегмент изменение тоже затронуло: теперь игра стоит 1550 вместо 1100 рублей.

Причиной для запоздалого повышения цены The Talos Principle 2 в Croteam (принадлежит Devolver Digital) назвали значительно возросшую за последние годы стоимость разработки новых и поддержки старых игр.

«Это решение было нелёгким, и мы понимаем, что повышение цен не нравится никому. Хотели прояснить причины этих перемен, а не просто ставить вас перед фактом», — подчеркнули в Croteam.

Пользователи Steam в комментариях (на удивление) с пониманием отнеслись к подорожанию The Talos Principle 2 и отметили, что изначальная цена была даже слишком выгодной. Для владельцев игры ничего не изменится.

События The Talos Principle 2 разворачиваются в печальном мире, где люди давно вымерли, а их культура продолжает жить в городе роботов. Игра предлагает непростые загадки, «потрясающий» саундтрек и текстовый перевод на русский.

The Talos Principle 2 вышла 2 ноября 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Сейчас в разработке у Croteam находится грандиозный финал трилогии — релиз The Talos Principle 3 ожидается в 2027-м на PC (Steam) и PS5.