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Философская головоломка The Talos Principle 2 от разработчиков Serious Sam спустя три года после релиза подорожала на 33 %, и игроки не против

Несмотря на почти три года с релиза, философская головоломка The Talos Principle 2 от хорватской студии Croteam (серия Serious Sam) продолжает получать обновления. Но совсем не те, которые хотели бы видеть игроки.

Источник изображений: Devolver Digital

Источник изображений: Devolver Digital

Croteam без предупреждения объявила, что за четыре дня до третьей годовщины The Talos Principle 2 подорожала на 33 % — с $30 до $40. Российский сегмент изменение тоже затронуло: теперь игра стоит 1550 вместо 1100 рублей.

Причиной для запоздалого повышения цены The Talos Principle 2 в Croteam (принадлежит Devolver Digital) назвали значительно возросшую за последние годы стоимость разработки новых и поддержки старых игр.

«Это решение было нелёгким, и мы понимаем, что повышение цен не нравится никому. Хотели прояснить причины этих перемен, а не просто ставить вас перед фактом», — подчеркнули в Croteam.

Пользователи Steam в комментариях (на удивление) с пониманием отнеслись к подорожанию The Talos Principle 2 и отметили, что изначальная цена была даже слишком выгодной. Для владельцев игры ничего не изменится.

События The Talos Principle 2 разворачиваются в печальном мире, где люди давно вымерли, а их культура продолжает жить в городе роботов. Игра предлагает непростые загадки, «потрясающий» саундтрек и текстовый перевод на русский.

The Talos Principle 2 вышла 2 ноября 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Сейчас в разработке у Croteam находится грандиозный финал трилогии — релиз The Talos Principle 3 ожидается в 2027-м на PC (Steam) и PS5.

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Теги: the talos principle 2, croteam, devolver digital, головоломка
the talos principle 2, croteam, devolver digital, головоломка
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