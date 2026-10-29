Спецслужбы США заподозрили близкую знакомую главы Nvidia в шпионаже на Китай, но Трамп не стал вмешиваться

Американские спецслужбы пришли к выводу, что китайская бизнесвумен Элис Хуан (Alice Huang), занимающая руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed, поддерживала тесные отношения с главой Nvidia Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) и могла собирать информацию в интересах Китая. По данным The New York Times, президент США был ознакомлен с ситуацией, но не стал принимать меры.

В поле зрения американских властей компания Megaspeed попала из-за подозрений в содействии поставкам передовых ИИ-чипов Nvidia в Китай в обход экспортных ограничений США. Расследование началось в конце 2024 года, когда представитель Министерства торговли США посетил дата-центр компании в Малайзии и обнаружил оборудование Nvidia. Это вызвало подозрения, что техника могла не использоваться по назначению, а предназначаться для дальнейшей перепродажи или отправки в другие страны. Позднее расследование было передано Министерству юстиции США.

Далее американские спецслужбы установили, что Элис Хуан поддерживала тесные контакты с руководителем Nvidia. Это вызвало опасения, что китайская сторона могла получать сведения о работе одного из ключевых участников американской индустрии искусственного интеллекта, а также информацию, потенциально связанную с позицией администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по экспорту передовых чипов. При этом Дженсен Хуанг не получил специального предупреждения от американских властей о возможной угрозе со стороны иностранных спецслужб.

Решение Трампа не реагировать на полученные данные связывают с опасениями по поводу последствий для бизнеса Nvidia и торговых отношений с Китаем. К тому же компания играет важную роль в развитии американской инфраструктуры для искусственного интеллекта, а её деятельность оказывает влияние на фондовый рынок. По сведениям источников The New York Times, некоторые представители администрации теперь сомневаются, что Дженсен Хуанг мог не знать о предполагаемой разведывательной деятельности Элис Хуан. Однако публичных доказательств его осведомлённости не приводится.

Nvidia заявила, что взаимодействие Дженсена Хуанга с Элис Хуан было обычной частью работы руководителя компании, регулярно встречающегося с представителями клиентов. Представитель Nvidia Джон Риццо (John Rizzo) также подчеркнул, что Megaspeed получала только стандартную деловую информацию, не содержащую коммерческих секретов или сведений, имеющих значение для национальной безопасности. В компании добавили, что ранее уже проверяли обвинения в контрабанде чипов и не нашли оснований считать их обоснованными.

Тем временем связанные с Megaspeed фирмы продолжили закупать продукцию Nvidia. Согласно торговым отчётам, с июня 2024 года по февраль 2026 года дочерняя компания Megaspeed в Малайзии приобрела оборудование с технологиями Nvidia на сумму не менее $4,8 млрд. В самой Megaspeed заявили, что относятся к обвинениям серьёзно, наняли внешних юристов для внутреннего расследования и выразили готовность сотрудничать с властями США.