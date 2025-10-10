Сегодня 10 октября 2025
В деле о незаконных поставках ускорителей Nvidia в Китай через Сингапур появились подозреваемые

Номинально являясь крупнейшим регионом мира по суммам, оплачиваемым клиентами Nvidia в счёт поставок её продукции, Сингапур уже не раз фигурировал в контексте подозрений по поводу контрабанды ускорителей этой марки в Китай. Местную компанию Megaspeed в подобной деятельности заподозрила не только сингапурская полиция, но и американское министерство торговли.

Источник изображения: Nvidia

Nvidia не раз отмечала в своей финансовой документации, что высокая концентрация счетов, выставляемых за поставку продукции в сингапурской юрисдикции, никак не транслируется в серьёзные логистические объёмы, физически проходящие через крохотное государство в Юго-Восточной Азии. В Сингапуре зарегистрированы многие компании, которые занимаются поставками продукции Nvidia по всему миру.

Как отмечает CNBC со ссылкой на The New York Times, сингапурские органы правопорядка сейчас ведут расследование о причастности местной компании Megaspeed к возможным поставкам ускорителей вычислений Nvidia, попадающих под санкции США, в Китай. Сингапурские власти лишь подтвердили, что подозревают Megaspeed в нарушении местного законодательства, но не стали конкретизировать причину начала расследования.

У Министерства торговли США также есть вопросы к деятельности сингапурской компании Megaspeed, как стало известно с подачи The New York Times. Американские власти подозревают компанию в нарушении правил экспортного контроля США. К расследованию уже подключилась и сама Nvidia, но пока она не готова утверждать, что какие-либо из её продуктов были направлены не по маршрутам, предусмотренным действующим законодательством упоминаемых стран.

В комментариях CNBC представители Nvidia заявили, что посетили сингапурские площадки Megaspeed, и могли наблюдать, что она, как и многие другие клиенты компании, эксплуатирует небольшой центр обработки данных, в соответствии с правилами экспортного контроля США. По неофициальным данным, правоохранители подозревают Megaspeed в закупке ускорителей Nvidia на сумму $2 млрд для дальнейшей поставки в Китай через своё малайзийское представительство. Сама Megaspeed была основана в 2023 году путём отделения от китайской игровой компании.

Это уже не первый прецедент, в котором фигурируют Китай, Сингапур и Малайзия. Власти последней из стран в июле даже взяли на себя обязательства по дополнительному контролю за транзитным перемещением ускорителей Nvidia через свою территорию. Как полагает следствие, Megaspeed строила вычислительные мощности в Малайзии и Индонезии с целью обслуживания интересов китайских заказчиков, которые были лишены прямого доступа к облачным мощностям на базе современных чипов Nvidia из-за американских санкций.

Теги: nvidia, китай, сингапур, санкции, контрабанда
