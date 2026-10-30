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«Моя мама стала кратером»: Кодзима раскрыл первый трейлер и подробности сюжета аниме-сериала Death Stranding Isolations

Анимационный сериал Death Stranding Isolations по мотивам курьерского экшена Death Stranding от японской студии Kojima Productions под руководством Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) получил первый трейлер и подробности сюжета.

Источник изображений: Kojima Productions

Источник изображений: Kojima Productions

События Isolations развернутся в Северной Америке после объединения континента с помощью хиральной сети в Death Stranding. По мере возрождения страны из пепла скрепляющие её связи порождают новые и непредвиденные последствия.

В центре сюжета окажется девушка, решившая оборвать все связи с обществом — череда случайных встреч сталкивает героиню лицом к лицу с незнакомым миром. Дебютный трейлер Death Stranding Isolations представлен ниже.

Слоган шоу: «Моя мама стала кратером»

Death Stranding Isolations создаётся студией E&H Production. Режиссёром выступает Такаюки Сано (Takayuki Sano), а в качестве сценариста к проекту присоединился автор «Мэрдок Скрэмбл» То Убуката (Tow Ubukata).

Death Stranding Isolations стартует в 2027 году на площадке Disney+. Обещают традиционную, рукотворную двухмерную анимацию, дизайн персонажей от Ильи Кувшинова и расширение мира Death Stranding.

Тем временем Kojima Productions представила постер загадочного хоррора OD: Knock с главной звездой игры Софией Лиллис (Sophia Lillis). Судя по плакату, скончавшийся прошлой осенью немецкий актёр Удо Кир (Udo Kier) всё ещё задействован в проекте.

OD: Knock создаётся в партнёрстве с Xbox и не имеет сроков релиза. Параллельно Kojima Productions готовит к релизу (тоже при поддержке Xbox) новаторский шпионский экшен Physint — игра выйдет не раньше 2030 года.

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Теги: death stranding isolations, death stranding, kojima productions, e&h production, экранизация, od: knock
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