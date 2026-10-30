Китайская CXMT богатеет вместе с лидерами рынка памяти — выручка компании выросла в семь раз

Китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) отчитался о чистой прибыли в размере 54,4 млрд юаней ($8,11 млрд) за трёхмесячный период, завершившийся 30 сентября. Рост финансовых показателей в отчётном квартале обусловлен увеличением цен на чипы памяти на фоне резкого спроса, связанного с технологиями искусственного интеллекта.

Это первые финансовые результаты компании после первичного публичного размещения акций (IPO) объёмом 58 млрд юаней ($8,71 млрд) на Шанхайской фондовой бирже в июле, которое стало крупнейшим листингом в Азии за этот год. После дебюта акции CXMT выросли более чем в пять раз, сделав её самой дорогой публичной компанией Китая.

Валовая маржа производителя выросла на 1,94 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом и достигла 89,53 %. Рост этого показателя прибыльности после вычета производственных затрат произошёл за счёт повышения цен, увеличения объёмов продаж и снижения себестоимости производства одной микросхемы.

Выручка CXMT за июль–сентябрь составила 118,71 млрд юаней, увеличившись на 613,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 19,3 % относительно предыдущего квартала. За первые девять месяцев 2026 года выручка производителя выросла на 738,5 % до 269,02 млрд юаней, а чистая прибыль достигла 132,04 млрд юаней против убытка в размере 5,28 млрд юаней годом ранее.

Операционный денежный поток компании за девять месяцев подскочил на 1864,5 % до 254,75 млрд юаней. Затраты на исследования и разработки за этот же период увеличились на 73 % в годовом выражении и составили 11,07 млрд юаней. По заявлению компании, образцы продукции оперативной памяти (DRAM), разработанные на базе её производственной технологии шестого поколения, успешно прошли валидацию, что является важным шагом к началу коммерческого производства.

По состоянию на 30 сентября объём денежных средств на балансе CXMT составил 285,16 млрд юаней по сравнению с 51,99 млрд юаней на конец 2025 года. На данный момент производитель строит новые заводы по выпуску чипов в Пекине, Шанхае и Хэфэе, что в перспективе позволит удвоить ежемесячные мощности компании до 600 тысяч 12-дюймовых пластин. Также компания готовится к выходу на рынок флеш-памяти NAND.

CXMT, являющаяся крупнейшим по объёму выручки поставщиком DRAM в Китае, получила коммерческие преимущества, пока её мировые конкуренты в лице SK Hynix, Samsung Electronics и Micron Technology смещали приоритеты в сторону выпуска более дорогой продукции, включая память с высокой пропускной способностью (HBM). На этой неделе источники сообщили, что китайская компания планирует начать ограниченное производство собственных микросхем HBM3E в течение двух месяцев. При этом текущая эффективность производства (выход годных чипов) у CXMT составляет от 20 до 30 %, тогда как у южнокорейской SK Hynix этот показатель находится на уровне около 70 %.

В пятницу перед публикацией финансовой отчётности торги по акциям CXMT завершились падением на 2,5 %. С пиковых значений, зафиксированных в августе, ценные бумаги производителя снизились на 32 %. Данная динамика отражает беспокойство инвесторов относительно долгосрочной устойчивости инвестиционного бума в секторе искусственного интеллекта.