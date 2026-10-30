Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Китайская CXMT богатеет вместе с лидерам...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская CXMT богатеет вместе с лидерами рынка памяти — выручка компании выросла в семь раз

Китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) отчитался о чистой прибыли в размере 54,4 млрд юаней ($8,11 млрд) за трёхмесячный период, завершившийся 30 сентября. Рост финансовых показателей в отчётном квартале обусловлен увеличением цен на чипы памяти на фоне резкого спроса, связанного с технологиями искусственного интеллекта.

Источник изображения: CXMT

Источник изображения: CXMT

Это первые финансовые результаты компании после первичного публичного размещения акций (IPO) объёмом 58 млрд юаней ($8,71 млрд) на Шанхайской фондовой бирже в июле, которое стало крупнейшим листингом в Азии за этот год. После дебюта акции CXMT выросли более чем в пять раз, сделав её самой дорогой публичной компанией Китая.

Валовая маржа производителя выросла на 1,94 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом и достигла 89,53 %. Рост этого показателя прибыльности после вычета производственных затрат произошёл за счёт повышения цен, увеличения объёмов продаж и снижения себестоимости производства одной микросхемы.

Выручка CXMT за июль–сентябрь составила 118,71 млрд юаней, увеличившись на 613,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 19,3 % относительно предыдущего квартала. За первые девять месяцев 2026 года выручка производителя выросла на 738,5 % до 269,02 млрд юаней, а чистая прибыль достигла 132,04 млрд юаней против убытка в размере 5,28 млрд юаней годом ранее.

Операционный денежный поток компании за девять месяцев подскочил на 1864,5 % до 254,75 млрд юаней. Затраты на исследования и разработки за этот же период увеличились на 73 % в годовом выражении и составили 11,07 млрд юаней. По заявлению компании, образцы продукции оперативной памяти (DRAM), разработанные на базе её производственной технологии шестого поколения, успешно прошли валидацию, что является важным шагом к началу коммерческого производства.

По состоянию на 30 сентября объём денежных средств на балансе CXMT составил 285,16 млрд юаней по сравнению с 51,99 млрд юаней на конец 2025 года. На данный момент производитель строит новые заводы по выпуску чипов в Пекине, Шанхае и Хэфэе, что в перспективе позволит удвоить ежемесячные мощности компании до 600 тысяч 12-дюймовых пластин. Также компания готовится к выходу на рынок флеш-памяти NAND.

CXMT, являющаяся крупнейшим по объёму выручки поставщиком DRAM в Китае, получила коммерческие преимущества, пока её мировые конкуренты в лице SK Hynix, Samsung Electronics и Micron Technology смещали приоритеты в сторону выпуска более дорогой продукции, включая память с высокой пропускной способностью (HBM). На этой неделе источники сообщили, что китайская компания планирует начать ограниченное производство собственных микросхем HBM3E в течение двух месяцев. При этом текущая эффективность производства (выход годных чипов) у CXMT составляет от 20 до 30 %, тогда как у южнокорейской SK Hynix этот показатель находится на уровне около 70 %.

В пятницу перед публикацией финансовой отчётности торги по акциям CXMT завершились падением на 2,5 %. С пиковых значений, зафиксированных в августе, ценные бумаги производителя снизились на 32 %. Данная динамика отражает беспокойство инвесторов относительно долгосрочной устойчивости инвестиционного бума в секторе искусственного интеллекта.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Google рухнула на $500 млрд после квартального отчёта, а Microsoft устояла — и вот почему
CXMT запустит массовый выпуск HBM3E, несмотря на катастрофический уровень брака
3D DRAM вместо 4F2: Micron назвала тупиковой технологию, которую внедряет китайская CXMT
Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — и это вовсе не космическая компания
ИИ-бум озолотил Sandisk: выручка взлетела более чем в 4 раза, а чистая прибыль — более чем в 72 раза
Материалы по теме
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов

ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов

Google рухнула на $500 млрд после квартального отчёта, а Microsoft устояла — и вот почему

Google рухнула на $500 млрд после квартального отчёта, а Microsoft устояла — и вот почему

CXMT запустит массовый выпуск HBM3E, несмотря на катастрофический уровень брака

CXMT запустит массовый выпуск HBM3E, несмотря на катастрофический уровень брака

3D DRAM вместо 4F2: Micron назвала тупиковой технологию, которую внедряет китайская CXMT

3D DRAM вместо 4F2: Micron назвала тупиковой технологию, которую внедряет китайская CXMT

Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — и это вовсе не космическая компания

Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — и это вовсе не космическая компания

ИИ-бум озолотил Sandisk: выручка взлетела более чем в 4 раза, а чистая прибыль — более чем в 72 раза

ИИ-бум озолотил Sandisk: выручка взлетела более чем в 4 раза, а чистая прибыль — более чем в 72 раза

Теги: cxmt, финансовый отчёт, финансовые результаты, производство микросхем
cxmt, финансовый отчёт, финансовые результаты, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.