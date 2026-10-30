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Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным

В ходе недавнего обсуждения финансовых результатов Intel генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) заявил, что спрос на бюджетные процессоры серии Wildcat Lake «превышает предложение». Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) добавил, что все имеющиеся в наличии чипы этой серии уже распроданы.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По словам Зинснера, Intel наблюдает «значительный рост интереса к Wildcat Lake. Эти процессоры появились как нельзя вовремя, поскольку отличаются привлекательной стоимостью, а сейчас именно на это делается особый упор».

В последние месяцы дефицит оперативной памяти и других компонентов привёл к росту цен на персональные компьютеры. На этом фоне процессоры Intel Wildcat Lake стали появляться в новых, более доступных ноутбуках на базе Windows, таких как Dell XPS 13 или HP OmniBook 5 14. Подобные устройства отличаются привлекательной начальной ценой, однако зачастую оснащаются лишь 8 Гбайт оперативной памяти, чего для работы ноутбуков под управлением Windows порой бывает недостаточно.

Intel не ожидает, что ситуация с дефицитом памяти улучшится в ближайшее время. Отвечая на вопрос о доступности памяти, Зинснер подчеркнул: «Будем откровенны: в отношении памяти мы не питаем оптимизма на следующий год. Посмотрим, изменится ли ситуация к 2028 году, но, по нашим прогнозам, в 2027 году улучшений ждать не стоит».

В любом случае заявления топ-менеджера Intel звучат несколько оптимистичнее, чем прогноз компании SK hynix, согласно которому нехватка оперативной памяти может сохраняться вплоть до 2030 года.

Лип-Бу Тан со своей стороны отметил замедление спроса на рынке ПК, заявив: «Отрасль продолжает преодолевать один из самых серьёзных дефицитов компонентов в своей истории, вызванный беспрецедентным спросом на технологии "супер-интеллекта"». Зинснер добавил: «Несмотря на это, мы полагаем, что рынок ПК ждёт своего рода возрождение».

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Теги: wildcat lake, intel, core series 3, процессоры, ноутбуки
wildcat lake, intel, core series 3, процессоры, ноутбуки
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