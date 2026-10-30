ИИ-бум топит ПК-бизнес Intel — акции рухнули на 23 % вопреки рекордным продажам серверных CPU

ИИ-бум приносит Intel рекордную выручку от серверных процессоров, но оборачивается проблемами для рынка обычных ПК. Продажи компьютеров в этом году могут рухнуть на 12 %, а в 2027-м упасть ещё на 10 % — и дефицит памяти только усугубит ситуацию. В то же время серверное направление Intel выросло на рекордные 78 % за квартал, а компания рассчитывает, что за пять лет мировой рынок серверных процессоров увеличится в пять раз — до $200 млрд.

Квартальная отчётность Intel, опубликованная сегодня, содержала немало поводов для оптимизма инвесторов, поскольку бум ИИ серьёзным образом увеличил её выручку в сегменте серверных компонентов: она выросла на рекордные за предыдущие 15 лет 78 % до $7,3 млрд. Клиентское направление по-прежнему обеспечивает основную часть выручки Intel, но на нём она снизилась на 5,1 % год к году до $8,1 млрд. Кроме того, финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) заявил, что замедление рынка ПК продлится как минимум на протяжении первой половины следующего года. Уже одного этого заявления оказалось достаточно, чтобы обвалить курс акций Intel на 23 % после закрытия основной торговой сессии в США.

Общая выручка Intel в размере $16,51 млрд, которая выросла на 21 % в годовом сравнении, слегка превысила ожидания аналитиков и уложилась в собственный прогноз компании. Тем не менее, от клиентского бизнеса Intel они ожидали более высоких результатов в третьем квартале. Кроме того, в текущем квартале Intel рассчитывает выручить от $15 до $16 млрд, тогда как опрошенные LSEG аналитики ориентировались на более высокую сумму в районе $17,1 млрд. Чистая прибыль Intel в третьем квартале, в зависимости от методики расчёта, составила $3,3 млрд или $2,8 млрд. По версии GAAP она в годовом сравнении упала на 18 % до $3,3 млрд, а по Non-GAAP выросла на 169 % до $2,8 млрд.

Прогнозы сторонних экспертов по поводу дальнейшей динамики рынка ПК не оставляют особых возможностей для оптимизма. Во втором квартале текущего года, по данным Counterpoint Research, объёмы поставок ПК сократились в годовом сравнении на 4 %. В третьем квартале, по данным того же источника, падение усилилось до 21 %. Высокие цены на память, как предупредила Intel, приведут к снижению нормы прибыли компании до 38 % в текущем квартале, что также ниже ожиданий, но на 0,1 процентного пункта выше прошлогоднего уровня.

Тот же Дэвид Зинснер, однако, успел отметить, что 2027 год может стать периодом роста с точки зрения спроса на ИИ-чипы. Коррекция в сегменте ПК ускорилась в последние два месяца, поскольку клиенты Intel стали переоценивать имеющиеся у них запасы компонентов с учётом снижения спроса. При этом спрос на процессоры Wildcat Lake превышает предложение, как отмечается в материалах Intel. Подробности о выпускаемых по технологии Intel 18A-P клиентских процессорах Nova Lake будут раскрыты на CES в январе 2027 года, и пока подготовка к их анонсу идёт с опережением графика. моделей ПК на их основе в момент начала продаж вдвое превысит показатели Panther Lake.

Продуктовое направление в целом, которое не охватывает услуги Intel по контрактному выпуску чипов, в общей сложности обеспечило рост своей выручки на 22 % до $15,4 млрд в годовом сравнении, но основная заслуга в этом принадлежит серверным решениям, которые свою выручку нарастили на рекордные 78 % до $7,3 млрд. Выручка подразделения Intel Foundry, отвечающего за производство чипов, выросла на 58 % в годовом сравнении, до $6,7 млрд. Однако основную часть этой суммы обеспечили внутренние заказы других подразделений Intel. Выручка от внешних заказчиков составила $411 млн, увеличившись на $118 млн относительно предыдущего квартала. Все прочие продукты, с учётом отделения Altera в сентябре 2025 года, обеспечили не более $700 млн выручки, и она по итогам третьего квартала сократилась на 30 %.

Прогноз Intel на текущий квартал учитывает влияние октябрьского инцидента на предприятия в Израиле, где в результате взрыва погибли два сотрудника и был серьёзно ранен третий. Зинснер признался, что происшествие обойдётся компании в $600 млн потерянной выручки на протяжении двух ближайших кварталов. Данный случай вынудил Intel на две недели остановить производство чипов в Израиле, и это повлияет на поставки 10-нм серверной продукции в четвёртом квартале. Перезапустить работу завода в Израиле компания намерена в ближайшие дни. Кроме того, серверный бизнес Intel страдал от дефицита материалов и компонентов, который мешал увеличивать объёмы выпуска продукции до желаемых уровней.

«Несмотря на краткосрочные проблемы, влияющие на отрасль ПК в широком смысле, мы продолжаем наблюдать высокий спрос на процессоры, а также, в более широком понимании — на все наши вычислительные платформы в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). В 2027 году, тем не менее, как он признался, от высоких цен на память будет страдать весь рынок. Кроме того, ситуация с доступность памяти в следующем году не улучшится, по мнению финансового директора компании.

Если в текущем году ёмкость рынка ПК должна сократиться на 12 %, то в следующем падение ограничится 10 %, по мнению руководства Intel, причём в первой половине 2027 года оно будет выражено сильнее. При этом в текущем полугодии падение превысит 20 % в натуральном выражении. Выручка Intel в сегменте ПК в текущем квартале последовательно сократится более чем на 20 %. Компания надеется, что ей удастся привлечь заказы от прочих разработчиков чипов, наладив их выпуск на своих предприятиях.

Как заявил Лип-Бу Тан в конце своего выступления, в последующие пять лет ёмкость рынка серверных процессоров вырастет в пять раз с нынешних $40 млрд до $200 млрд. Зинснер добавил, что серверный сегмент будет страдать от недостатка предложения компонентов на протяжении всего 2027 года и как минимум части 2028 года. В натуральном выражении поставки серверных процессоров всех марок в текущем году вырастут более чем на 30 %, и в следующем году такие темпы роста сохранятся. Прирост оказался бы выше, если бы подкреплялся адекватными объёмам производства. В текущем квартале выручка Intel на серверном направлении последовательно вырастет на 14–16 %.

С точки зрения динамики развития контрактного бизнеса третий квартал был для Intel не самым плохим. Выручка Intel Foundry выросла на 58 % до $6,7 млрд, хотя подразделение и понесло операционные убытки в размере $1,9 млрд. При этом они сократились по сравнению с прошлогодними $2,3 млрд, а отрицательная операционная маржа уменьшилась с 54,8 до 27,7 %, практически вдвое. Заказы сторонних разработчиков принесли Intel только $411 млн, хотя и эта сумма выросла относительно второго квартала на $118 млрд. В презентации Intel отмечается, что уровень выхода годной продукции улучшился, продолжительность производственного цикла сократилась, что повлияло на снижение себестоимости. Компания ускоряет расширение всех своих производственных площадок, включая комплекс в Огайо, хотя последний пока только строится.

В октябре, как отмечается в материалах Intel, компания выпустила инструментарий для разработчиков PDK версии 0.9, который позволит её клиентам приступить к проектированию чипов с учётом технологических норм 14A. Кто будет первыми клиентами на этом направлении, Intel не уточняет, но собирается назвать имена двух заказчиков в ближайшие два квартала. Лип-Бу Тан заявил, что в освоении техпроцесса 14A компания делает «огромные успехи». Уровень выхода годных чипов по более зрелой технологии Intel 18A в течение третьего квартала поднялся на двузначную величину в процентах. В клиентском сегменте выручка от реализации процессоров, выпускаемых по технологии 18A, выросла по сравнению с первым кварталом текущего года с 5 % до почти трети, как отметил Зинснер. При этом затраты на выпуск чипов по технологии Intel 18A на этом же интервале опустились почти на 40 %.

Процессоры Diamond Rapids, которые выпускаются по технологии Intel 18A-P, сейчас поставляются в виде образцов, а в следующем году перейдут в стадию массового производства. В сфере наращивания объёмов выпуска чипов по технологии Intel 3 компания упирается в дефицит органических подложек для упаковки EMIB. Собственные процессоры, выпускаемые по технологии Intel 18A-P, компания намеревается запустить ближе к концу текущего года, она же будет привлекательна и для внешних разработчиков, по мнению руководства. Опытное производство чипов по технологии Intel 14A планируется начать в следующем году. Во второй половине 2027 года Intel рассчитывает расширить производственные мощности в Орегоне, чтобы увеличить выпуск чипов по уже освоенному техпроцессу Intel 3

Затраты на строительство новых предприятий и оборудование в прошлом квартале ограничились $4 млрд, но в этом году в целом превысят $20 млрд, но в следующем должны существенно увеличиться. Это необходимо для более полного удовлетворения спроса, как можно понять из слов финансового директора компании — по крайней мере, на направлении продуктов для ЦОД. В следующем году из-за этого Intel вряд ли удастся сгенерировать положительный свободный денежный поток, как отметил Зинснер, именно поэтому в августе она привлекла более $20 млрд. В текущем году Intel увеличила расходы на закупку оборудования для выпуска чипов почти на 40 %.