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Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок

Google сообщила об успешном испытании своих тензорных процессоров TPU на орбите Земли. Модель искусственного интеллекта Gemma 4, работающая на установленных на спутнике чипах, впервые выполнила запрос и сгенерировала ответ.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Google отметила, что во время испытаний инженеры успешно запустили бортовые TPU, после чего модель Gemma 4 получила запрос сочинить хайку о пребывании в космосе. В ответ она выдала три строки:

Blue marble below
Data streams in silent grace
Starlight feeds my core.

Художественный перевод:

Внизу — голубой шар,
Безмолвно струятся данные,
Звёзды питают мой разум.

Помимо стихотворения, Google проверила работу модели с другими запросами на космическую тематику, включая написание лимериков — юмористических стихотворений из пяти строк — и обработку телеметрических данных.

Испытание стало частью Project Suncatcher — экспериментальной инициативы Google по созданию инфраструктуры для ИИ-вычислений непосредственно на орбите.

Спутник с установленными TPU отправился в космос ранее в октябре. Теперь Google предстоит проверить, насколько надёжно процессоры работают в непривычных условиях — при термических нагрузках и воздействии радиации. В компании сообщили, что в рамках следующих испытаний особое внимание уделят именно этим факторам.

Если тесты пройдут успешно, следующим этапом станет запуск двух взаимосвязанных спутников — он запланирован на 2027 год. Google рассчитывает, что полученные результаты помогут оценить перспективы создания орбитальных дата-центров для ИИ.

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Теги: google, tpu, ии-модель, gemma 4, космос
google, tpu, ии-модель, gemma 4, космос
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