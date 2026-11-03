Компьютер месяца — ноябрь 2026 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре сборки игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Конфигурация:

подходит для запуска игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходит для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;

подходит для современных игр с использованием в основном среднего качества графики без трассировки лучей;

не рассчитана на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требует модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 5 5600 (7 000-9 000 рублей);

покупаем Radeon RX 6700 XT (30 000-32 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (12 000-14 000 рублей).

«Ждать лучших времен или собирать новый ПК по актуальным ценам?» К концу года этот вопрос стал наиболее острым. На деле сложившаяся ситуация оказывается максимально прозрачной — как вода в Байкале. Если у вас есть игровая сборка, она устраивает вас хотя бы на 70 %, стабильно работает и в целом обеспечивает комфортную кадровую частоту в любимых играх — менять ее на новый системный блок нет никакого смысла. Надо было делать это весной или летом, а еще лучше — в прошлом году. Однако нередко выбора у нас нет, а новенький компьютер нужен здесь и сейчас. Что ж, тогда добро пожаловать в «Компьютер месяца»!

Бывает еще ситуация, когда апгрейд системы давно назрел, но ты все равно чего-то ждешь. А вдруг через пару месяцев можно будет собрать ПК лучше и/или дешевле? Этот год показывает, что с каждым месяцем ситуация становится только хуже. По некоторым прогнозам, пик дефицита чипов памяти придется на середину следующего года. Следовательно, я вовсе не исключаю тот факт, что сборки «Компьютера месяца» в ближайшее время изменятся до неузнаваемости. Можно ли будет говорить о них как об игровых? Поживем — увидим!

Давайте разберем сложившуюся ситуацию на одном наглядном примере. Смотрите, дефицит чипов памяти буквально уничтожает класс недорогих игровых системных блоков. В 2026 году речь идет о категории «до 100 000 рублей». Видеокарт в продаже физически становится меньше, а адекватные цены на них, что называется, «покидают чат» даже в сегменте б/у-техники. В начале ноября в сетевых магазинах страны, включая «Икском», мы можем купить:

GeForce GT 730 2 Гбайт GDDR5 по цене от 6 500 рублей;

GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5 — от 7 000 рублей;

GeForce GTX 1050 Ti — от 14 000 рублей;

Radeon RX 580 8 Гбайт — от 17 000 рублей;

Radeon RX 6500 XT — от 19 500 рублей;

GeForce GTX 1660 (Ti, SUPER) — от 22 000 рублей;

GeForce RTX 3050 6 Гбайт — от 28 000 рублей;

GeForce RTX 2060 SUPER — от 31 000 рублей;

GeForce RTX 3050 8 Гбайт — от 36 000 рублей;

Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT — от 40 000 рублей;

Arc B570 — от 41 000 рублей;

GeForce RTX 3060 12 Гбайт — от 44 000 рублей;

Arc B580 — от 44 000 рублей;

GeForce RTX 5050 — от 44 500 рублей;

Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт — от 50 000 рублей;

GeForce RTX 5060 — от 52 000 рублей;

GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт — от 56 000 рублей;

Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт — от 67 000 рублей;

Radeon RX 9070 GRE — от 75 000 рублей;

GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт — от 79 000 рублей.

В список попали не все графические ускорители, продаваемые в крупных российских магазинах прямо сейчас. Однако GeForce GT 730, GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1050 Ti я внес неспроста. В свое время лучшей видеокартой года была признана GeForce GT 710. В отличие от других игровых ускорителей AMD и NVIDIA, она не грелась, не шумела, не меняла свою стоимость и никогда не была в дефиците. А еще мы всегда знали, чего ожидать от этого акселератора (ничего).

Ври и я говорю: не смешно как-то. Однако в 2027 году ситуация может повториться. Вы сами прекрасно видите, что даже крупные магазины страны вынуждены отпускать откровенное старье, чтобы иметь хоть какое-то предложение в бюджетном сегменте. В том же «Икскоме» на момент написания статьи раздел «Видеокарты» насчитывал 41 категорию устройств, разделенных в зависимости от используемого в них графического процессора AMD и NVIDIA. Но только в пяти категориях в продаже находилось 10 и больше моделей. Речь идет про неподражаемые GeForce GT 710, GeForce GT 1030, GeForce RTX 3050, GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti. Видеокарты, использующие чипы Intel, в партнерском магазине вовсе исчезли из продажи. На других крупных сетевых площадках страны наблюдается схожая ситуация: выбор вроде бы есть, но его в то же время нет.

Если не ограничиваться каталогом «Икскома», то в стартовую сборку напрашиваются следующие модели, обладающие относительно сносным сочетанием цены и игровой производительности: GeForce RTX 2060 SUPER, Arc B580 и Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт. Первая модель, вышедшая летом 2019 года, в играх без рейтрейсинга (и часто — в ААА-проектах, выпущенных 5, 7 лет назад и более) отстает от второй и третьей в среднем на 35 и 50 %. То есть сегодня в разрешении Full HD она подходит в основном для использования среднего и высокого качества графики.

Еще весной GeForce RTX 5070 реально было купить по цене, которую сегодня просят за GeForce RTX 5060. Как видите, поезд давно ушел. Даже на рынке б/у стоимость многих видеокарт заметно выросла, а вероятность нарваться на мошенников — возросла. В ноябре проверенный перекуп продает следующие обслуженные устройства:

GeForce GTX 1070 за 10 000 рублей;

GeForce GTX 1660 SUPER за 15 000 рублей;

GeForce RTX 3050 8 Гбайт за 16 000 рублей;

Radeon RX 6600 за 21 000 рублей;

GeForce RTX 3070 за 30 000 рублей;

GeForce RTX 3070 Ti за 38 000 рублей;

GeForce RTX 3080 10 Гбайт за 40 000 рублей.

Перелопачивать весь ассортимент «Авито» не буду — многие объявления по-хорошему надо проверять на честность. В ноябре лучшим предложением для стартовой сборки вижу Radeon RX 6700 XT — внешне неубитые видеокарты отдают за 28-30 тысяч рублей. Для базовой и оптимальной сборок интересно смотрится многоходовочка с заказом GeForce RTX 4070 за 60 000 рублей прямиком из Китая. В играх этот 3D-ускоритель уступает GeForce RTX 5070 примерно 20 % — и на 10-15 % опережает GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт с Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт.

Уже понятно, что видеокарты и дальше продолжат дорожать. По данным различных инсайдеров, только за октябрь стоимость чипов памяти стандарта GDDR6 выросла на 10 %. Естественно, AMD, Intel, NVIDIA и их партнеры переложат любые расходы на нас с вами. Так, за последний месяц 16-гигабайтные версии Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9070 XT подорожали на 17 и 12 % соответственно.

Конфигурации:

подходят для запуска игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для современных игр с использованием в основном высокого и очень высокого качества графики без трассировки лучей;

подходят для старых игр, выпущенных 3, 5 лет назад и более;

не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X (12 000-14 000 рублей) или Core i5-13400F (10 000-12 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (1 500 рублей);

покупаем Radeon RX 6800 XT (40 000-45 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (12 000-14 000 рублей).

Помните, какой была базовая сборка в начале года? В январе я рекомендовал сюда 16-гигабайтные версии GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT — их реально было купить за 50-52 тысячи рублей и даже меньше. В январе, феврале и весной покупка 8-гигабайтных версий этих игровых ускорителей не имела смысла. Наши тесты показывают, что, с одной стороны, вы не заметите особой разницы в производительности, играя в разрешении Full HD без трассировки лучей. Однако с увеличением нагрузки (более высокое разрешение, включение RT-функций) на видеокарты 16-гигабайтная модификация GeForce RTX 5060 Ti вырывается вперед на 15-25 %. При этом 8-гигабайтная Ti-версия стоила зимой около 40 000 рублей. За «обычную» GeForce RTX 5060 в партнерском магазине просили 34 000 рублей. При 18-процентной разнице в цене младшая версия игрового ускорителя NVIDIA оказывалась в среднем медленнее на 15 % в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей и всего на 9 % — с включенными RT-настройками. Сейчас диспозиция между различными версиями Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti заметно изменилась. Мы вновь живем в эпоху, когда цену видеокарты определяет не быстродействие ее чипа, но объем GPU. Чуть позже я более подробно раскрою эту тему.

А пока укажу, что в играх без рейтрейсинга между Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti можно поставить знак равенства. После включения RT-настроек «зеленый» адаптер оказывается впереди в среднем на 25 %. Вся эта информация предоставлена только по тому, что на «Авито» все еще реально найти Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт за 50-55 тысяч рублей. Пожалуйста, очень внимательно проверяйте купленное с рук железо! В сложные времена количество мошенников на подобных площадках растет с геометрической прогрессией.

Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт на момент написания статьи в «Икскоме» не продавалась. Значит, среди доступных видеокарт есть смысл рассматривать только различные модели NVIDIA: GeForce RTX 5060 (от 53 500 рублей) и GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт (от 58 000 рублей) — теперь разница в цене составляет 8 %, но делать базовую сборку еще дороже не хочется от слова «совсем». По большому счету у нас больше нет выбора для данной категории. Еще два месяца назад Radeon RX 7600 стоила в партнерском магазине 32 500 рублей. Сейчас же за нее просят около 48 000 рублей. В такой ситуации действительно проще раскошелиться на GeForce RTX 5060.

В целом все идет к тому, что в скором времени смысла указывать гиперссылки, ведущие на определенную категорию видеокарт, не будет. Как и в эпоху майнинга, многие игровые ускорители станут штучным товаром с неадекватной ценой. Сегодня они есть в продаже, а завтра — нет.

Напомню, что совсем недавно на нашем сайте вышла статья «Компьютер месяца, спецвыпуск: во что дефицит чипов памяти превратил бюджетные игровые ПК и при чем здесь Steam Machine», которая полностью раскрывает тему выбора комплектующих для базовой сборки.

Конфигурации:

подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;

обеспечат удовлетворительную производительность в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей, но в ряде случаев придется использовать технологии масштабирования изображения;

поддерживают тяжелые режимы рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;

позволяют заменить центральный процессор и видеокарту со временем.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X3D (23 000-25 000 рублей) или Core i5-14600KF (17 000-18 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 4070 12 Гбайт (58 000-60 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3200/3600 на 32 Гбайт (12 000-14 000 рублей).

Ранее мы выяснили, что теперь стоимость той или иной видеокарты определяет объем видеопамяти, которым обладает устройство. Вот наглядный свежий пример. В начале ноября в «Икскоме»:

различные версии Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт стоят от 81 500 рублей;

Radeon RX 9070 GRE — от 84 000 рублей;

Radeon RX 9070 — от 107 500 рублей;

Radeon RX 9070 XT — от 120 500 рублей.

Как уже было сказано, дешевых игровых адаптеров AMD тоже не будет — всего за месяц Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт и Radeon RX 9070 XT подорожали в партнерском магазине на 13 000 и 26 500 рублей соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается и с решениями, использующими чипы NVIDIA. «Икском» продает:

различные версии GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт по цене от 86 000 рублей;

GeForce RTX 5070 — от 98 000 рублей;

GeForce RTX 5070 Ti — от 140 000 рублей;

GeForce RTX 5080 — от 280 000 рублей.

Что ж, времена, когда видеокарты AMD и NVIDIA, оснащенные 12 Гбайт VRAM и больше, будут стоить больше 100 000 рублей, наступят очень быстро. Возможно, придется констатировать этот наипечальнейший факт уже в этом году.

А пока на фоне подорожания всего и вся оптимальным выбором для оптимальной сборки выглядит Radeon RX 9070 GRE. Обзор этой видеокарты, к сожалению, не выходил на нашем сайте, но известно, что в играх без трассировки лучей в разрешении WQHD такие модели, как Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070, оказываются быстрее в среднем на 15 и 5 % соответственно. С включенными RT-функциями разница в быстродействии составляет уже 20 и 15 %.

Дефицит видеокарт с большим объемом VRAM по карману бьет сильнее, чем заметно подорожавшие комплекты оперативной памяти. Плюс 16 Гбайт ОЗУ все еще хватает в большинстве игр. А вот видеопамяти — далеко не всегда. Именно поэтому хочется, чтобы в оптимальной сборке использовался игровой ускоритель хотя бы с 12 Гбайт VRAM, а лучше — больше. Да, покупка 8-гигабайтной версии Radeon RX 9060 XT позволит заметно сэкономить. Эти денежки можно сберечь, а можно потратить на 32 Гбайт DDR5-памяти или же более производительный центральный процессор. Но тогда оптимальная сборка покажет себя заметно хуже в играх.

Доказать мои слова несложно. Для этого я протестировал 8- и 16-гигабайтную версии Radeon RX 9060 XT в играх в разрешении WQHD. Там, где кадровая частота в Full HD была изначально высокой, использовались трассировка лучей и FSR в режиме «Баланс» (The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition, Cyberpunk 2077 и Crimson Desert). Там, где фреймрейт не дотягивал до комфортных показателей, активировался только апскейлинг (Gothic 1 Remake, Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come Deliverance II). В Doom: The Dark Ages была включена трассировка пути вместе с масштабированием изображения. Как известно, включение рейтрейсинга и функций ИИ-масштабирования серьезно увеличивает потребление видеопамяти в играх. Это наглядно показывает наше тестирование. Без включенных RT-функций 8-гигабайтная версия Radeon RX 9060 XT отстает от 16-гигабайтной модификации в среднем на 6 % в разрешении Full HD. Стоило же заметно увеличить нагрузку на видеокарту, как эта разница достигла всех 22 %! При этом комфортная кадровая частота в системе с Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт наблюдается в 13 играх из 14. Сборка с 8-гигабайтной версией видеокарты может похвастать удовлетворительным результатом только в восьми играх

Оптимальная сборка AMD располагает большим выбором центральных процессоров Ryzen, однако для начала необходимо выбрать массовую платформу. Кажется, здесь все просто: берем более популярную и современную платформу AM5, конечно же. А как насчет интересной рокировки связок «Ryzen 5 7500F + 16 Гбайт DDR5 + B650-плата» и «Ryzen 7 5700X + 32 Гбайт DDR4 + B550-плата»? На одной чаше весов находится «беспроблемная» конфигурация с достаточным для любых развлекательных задач объемом оперативной памяти. На другой — современная платформа, однозначно требующая последующего и своевременного апгрейда. Уже известно, что AM5-платы получат поддержку чипов поколения Zen 6. Но даже сейчас недорогой блок, собранный в разгар дефицита, со временем может быть легко обновлен. Тот же Ryzen 5 7500F без труда меняется на Ryzen 7 7800X3D, в паре с которым мы можем использовать любую современную видеокарту с минимальными потерями кадровой частоты в играх.

Интересно выходит: в начале года в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК» я уже сталкивал эти конфигурации, что называется, лоб в лоб. Тогда, с GeForce RTX 5070 в стенде и более быстрой памятью стандарта DDR5-6000, AM5-сборка всего на чуть-чуть опередила своего «родственника» — на 3 % в среднем. Сейчас же, с использованием Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт, только фотофиниш позволил зафиксировать победу AM4-системы — преимущество составило символический 1 %. В обоих случаях DDR5-память была набрана одним модулем на 16 Гбайт, потому что двухканальный комплект такого же объема стоит заметно больше. В общем, между такими «полуфабрикатами», как «Ryzen 5 7500F + 16 Гбайт DDR5 + B650-плата» и «Ryzen 7 5700X + 32 Гбайт DDR4 + B550-плата», можно смело ставить знак равенства в 2026 году.

А теперь считаем деньги. В ноябре:

связка с Ryzen 7 5700X (15 000 рублей), 32 Гбайт DDR4-3200 (24 000 рублей) и B550-платой (9 500 рублей за модель класса GIGABYTE B550 EAGLE) обойдется вам в 48 500 рублей — такой набор готов к апгрейду (устанавливаем Ryzen 7 5700X3D) и не требует установки дополнительной оперативной памяти;

трио, состоящее из Ryzen 5 7500F (13 000 рублей), 16 Гбайт DDR5-5600 (23 000 рублей) и B850-платы (16 500 рублей за модель класса GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E), стоит 52 500 рублей — материнка обеспечит стабильную работу Ryzen 7 9800X3D, но сперва в систему лучше докупить еще один модуль ОЗУ на 16 Гбайт.

Как видите, разница в цене между «полуфабрикатами» оказывается небольшой, а если говорить о стоимости системного блока целиком — вовсе мизерной. Поэтому в данной ситуации окончательное решение придется принимать, что называется, сердцем. В реалиях 2026 года оба варианта — рабочие.

Конфигурации:

подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;

позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9800X3D (34 000-36 000 рублей) или Core Ultra 7 270K Plus (24 000-26 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9070 XT (90 000-95 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000 на 32 Гбайт (22 000-24 000 рублей).

Как вам новые цены на различные версии GeForce RTX 5080? Они буквально «взорвались» в октябре. И теперь «восьмидесятая» стоит столько же, сколько раньше просили за GeForce RTX 5090 — около 2 000 долларов США. Бурный рост цен обусловлен тем, что NVIDIA ограничила поставки флагманской модели своим партнерам. Утверждается, что «старые» GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 мы больше не увидим. Вместо них в продаже появится GeForce RTX 5080 SUPER, оснащенная 24 Гбайт видеопамяти. Естественно, новинка будет стоить больше 2 000 долларов и в «Компьютере месяца» не появится. Эту видеокарту выпускают не для геймеров.

Из-за всех пертурбаций, происходящих на рынке компьютерной техники, становится забавно перечитывать некоторые наши прошлые материалы. Например, ровно год назад я отговаривал читателей брать GeForce RTX 5080 за 120-130 тысяч рублей. Потому что GeForce RTX 5070 Ti оказывается вполне достаточно для игр в разрешении WQHD — в том числе с трассировкой лучей. Наши тесты показывают, что младшая версия отстает от старшей в среднем на 17 %. С одной стороны, в играх с трассировкой лучей смена GeForce RTX 5070 Ti на GeForce RTX 5080 ненамного меняет общую картину. В пяти играх в разрешении Ultra HD играть без использования DLSS — с о-о-о-очень большой натяжкой — комфортно только в третьем «Ведьмаке». Следовательно, активировать апскейлинг придется и там и там. Плюс у GeForce RTX 5080 нет никакого запаса по памяти. Однако, с другой стороны, прямо сейчас все владельцы GeForce RTX 5080 стали обладателями очень дорогого актива. Быть может, со временем это как-то окупится.

С учетом того, насколько сильно подорожала Radeon RX 9070 XT за последний месяц, актуальность GeForce RTX 5070 Ti в продвинутой сборке вновь увеличилась. Правда, совершенно не исключено, что и эти графические адаптеры в декабре будут стоить 200+ тысяч рублей.

На днях на нашем сайте вышла статья «Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем материнскую плату для игрового ПК». Прочитав ее (применительно к продвинутой сборке), вы узнаете: