Сегодня 01 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Инвесторы отрезали OpenAI от денег — ком...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Инвесторы отрезали OpenAI от денег — компания не собрала и половины от $30 млрд, на которые рассчитывала

OpenAI пока заручилась обязательствами инвесторов примерно на $11 млрд — менее половины первоначальной цели в $30 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Сбор средств продолжается, но теперь компания рассчитывает довести общий объём раунда до $20 млрд. Опасения по поводу перспектив ИИ-бума охладили интерес части крупных инвесторов.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

В рамках обсуждаемой сделки OpenAI оценивается в $1,25 трлн — меньше $1,4 трлн, на которые компания рассчитывала ранее. Разработчик ChatGPT готовится к выходу на биржу, который может состояться уже в начале следующего года. Тем временем на фондовом рынке произошла масштабная распродажа акций технологических компаний после разочаровавших инвесторов результатов Google, Amazon и Intel. Инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям в ИИ, тщательнее выбирать компании и внимательнее изучать условия сделок.

По данным источников WSJ, OpenAI уведомила акционеров о намерении продолжить сбор средств в ближайшие недели. Компания планирует обратиться к организациям, управляющим капиталом состоятельных семей, и богатым частным инвесторам.

Одновременно OpenAI стремится ускорить рост выручки, по которой её опередила Anthropic на фоне популярности сервиса Claude Code. Последняя уже раскрыла документы для выхода на биржу, показавшие стремительный рост бизнеса в последние кварталы.

С первого по второй квартал выручка Anthropic увеличилась более чем вдвое, до $11,6 млрд. OpenAI за тот же период нарастила выручку примерно на 18 %, до $6,7 млрд. Однако напрямую сравнивать эти суммы следует с осторожностью: компании по-разному учитывают продажи через облачных партнёров. Anthropic отражает полную стоимость соответствующих продаж, учитывая долю партнёров в расходах, тогда как OpenAI вычитает её из выручки.

По данным WSJ, во втором квартале Anthropic получила небольшую операционную прибыль, тогда как операционные убытки OpenAI увеличились. Вместе с тем OpenAI недавно снизила цены на свои новейшие модели. Сторонние данные, на которые ссылается издание, указывают, что это помогло ей вернуть часть доли в конкуренции с Anthropic.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита
OpenAI решила научить ИИ лучше понимать человеческие ценности
OpenAI представила GPT-6.1 Terra — быструю модель для самостоятельной работы на компьютере
OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей, но не пускает их в интернет
Будущие обязательства пяти техногигантов превысили $3 трлн — ставка на ИИ становится всё дороже
Поставки процессоров для смартфонов рухнули на 21 % — но Apple и Samsung это на руку
Материалы по теме
Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита

Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита

OpenAI решила научить ИИ лучше понимать человеческие ценности

OpenAI решила научить ИИ лучше понимать человеческие ценности

OpenAI представила GPT-6.1 Terra — быструю модель для самостоятельной работы на компьютере

OpenAI представила GPT-6.1 Terra — быструю модель для самостоятельной работы на компьютере

OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей, но не пускает их в интернет

OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей, но не пускает их в интернет

Будущие обязательства пяти техногигантов превысили $3 трлн — ставка на ИИ становится всё дороже

Будущие обязательства пяти техногигантов превысили $3 трлн — ставка на ИИ становится всё дороже

Поставки процессоров для смартфонов рухнули на 21 % — но Apple и Samsung это на руку

Поставки процессоров для смартфонов рухнули на 21 % — но Apple и Samsung это на руку

Теги: openai, инвестиции, финансирование
openai, инвестиции, финансирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его
FromSoftware без предупреждения отключила мультиплеер Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — что произошло
Будущие обязательства пяти техногигантов превысили $3 трлн — ставка на ИИ становится всё дороже
Binance закрыла 90 % дыры после кражи $6,3 млрд — вывод средств обещают вернуть 1 ноября
Новая статья: Clive Barker’s Hellraiser: Revival — игра, вызывающая приятную боль. Рецензия 3 ч.
Квартальный объём мирового рынка облачных инфраструктур вырос в полтора раза 4 ч.
GamesVoice озвучила последний трейлер GTA VI и намекнула, что русский дубляж игры может появиться «когда-нибудь потом» 7 ч.
Apple Intelligence на следующей неделе доберётся до Китая — с Qwen от Alibaba, но без новой Siri 17 ч.
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 31-10 00:08
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 30-10 22:37
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 30-10 22:25
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 30-10 20:52
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 30-10 20:00
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 30-10 19:45
Meta тайно создала прототип человекоподобного робота для дома — помогли китайцы 4 ч.
Прогноз Kioxia разочаровал инвесторов — компания отметила снижение темпов роста стоимости флеш-памяти 4 ч.
Орбитальный ЦОД Google Suncatcher вышел на связь и написал хайку 4 ч.
Подорожают и камеры: Canon готовится переложить рост затрат на покупателей 14 ч.
Инвесторы отрезали OpenAI от денег — компания не собрала и половины от $30 млрд, на которые рассчитывала 16 ч.
GeForce RTX 5080 исчезла из интернет-магазина Nvidia — в рознице за неё просят уже больше $2000 17 ч.
Поставки процессоров для смартфонов рухнули на 21 % — но Apple и Samsung это на руку 17 ч.
Паника на ИИ-рынке не пощадила Nvidia — Apple снова стала самой дорогой компанией мира 17 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 31-10 01:22
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 30-10 23:25