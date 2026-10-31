Инвесторы отрезали OpenAI от денег — компания не собрала и половины от $30 млрд, на которые рассчитывала

OpenAI пока заручилась обязательствами инвесторов примерно на $11 млрд — менее половины первоначальной цели в $30 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Сбор средств продолжается, но теперь компания рассчитывает довести общий объём раунда до $20 млрд. Опасения по поводу перспектив ИИ-бума охладили интерес части крупных инвесторов.

В рамках обсуждаемой сделки OpenAI оценивается в $1,25 трлн — меньше $1,4 трлн, на которые компания рассчитывала ранее. Разработчик ChatGPT готовится к выходу на биржу, который может состояться уже в начале следующего года. Тем временем на фондовом рынке произошла масштабная распродажа акций технологических компаний после разочаровавших инвесторов результатов Google, Amazon и Intel. Инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям в ИИ, тщательнее выбирать компании и внимательнее изучать условия сделок.

По данным источников WSJ, OpenAI уведомила акционеров о намерении продолжить сбор средств в ближайшие недели. Компания планирует обратиться к организациям, управляющим капиталом состоятельных семей, и богатым частным инвесторам.

Одновременно OpenAI стремится ускорить рост выручки, по которой её опередила Anthropic на фоне популярности сервиса Claude Code. Последняя уже раскрыла документы для выхода на биржу, показавшие стремительный рост бизнеса в последние кварталы.

С первого по второй квартал выручка Anthropic увеличилась более чем вдвое, до $11,6 млрд. OpenAI за тот же период нарастила выручку примерно на 18 %, до $6,7 млрд. Однако напрямую сравнивать эти суммы следует с осторожностью: компании по-разному учитывают продажи через облачных партнёров. Anthropic отражает полную стоимость соответствующих продаж, учитывая долю партнёров в расходах, тогда как OpenAI вычитает её из выручки.

По данным WSJ, во втором квартале Anthropic получила небольшую операционную прибыль, тогда как операционные убытки OpenAI увеличились. Вместе с тем OpenAI недавно снизила цены на свои новейшие модели. Сторонние данные, на которые ссылается издание, указывают, что это помогло ей вернуть часть доли в конкуренции с Anthropic.