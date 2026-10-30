ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов

Индекс Nasdaq опустился до минимума почти за последние три месяца на фоне опасений инвесторов по поводу растущих расходов на ИИ-инфраструктуру. Поводом для усиления, по сообщению Reuters, опасений стали планы Amazon увеличить капитальные затраты и предупреждение Intel об оттоке денежных средств по итогам года.

Акции Amazon подешевели на 2 % после публикации финансовых результатов за третий квартал. Компания также предупредила о дальнейшем увеличении капитальных расходов в следующем году, несмотря на уже значительные вложения в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. При этом в ходе торгов бумаги Amazon отыграли значительную часть падения, наблюдавшегося до открытия биржи.

Более серьёзное снижение продемонстрировали акции Intel, потерявшие свыше 30 %. Если падение сохранится до конца торгов, оно станет крупнейшим однодневным снижением за всю историю компании. Производитель также предупредил, что по итогам года будет расходовать больше денежных средств, чем получать. Среди причин названы слабый спрос на персональные компьютеры, сложности с производством и значительные инвестиции в расширение производственных мощностей.

Падение акций Intel спровоцировало распродажу бумаг других представителей полупроводниковой отрасли. Акции Nvidia подешевели на 3 %, а AMD — на 9,3 %. Индекс полупроводникового сектора снизился на 5,7 %, тогда как акции производителей серверного оборудования Dell и HP потеряли около 9 % каждая. В совокупности снижение стоимости акций Amazon и Intel могло привести к сокращению их общей рыночной капитализации примерно на $200 млрд. При этом Nasdaq-100 рисковал потерять чуть более $1 трлн, а суммарное снижение капитализации компаний, входящих в индекс, за октябрь могло превысить $2 трлн.

Главный рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган (Art Hogan) отметил, что реакция инвесторов во многом зависит от того, какие ожидания уже заложены в стоимость акций. По его словам, для заметного разочарования инвесторов в случае Alphabet, Amazon и Intel достаточно сравнительно небольшого отклонения от ожидаемых результатов. При этом он не считает, что происходит масштабная переоценка рынка. Скорее, наблюдается ротация: инвесторы уходят из крайне популярных технологических активов в более надежные инструменты.

Что касается S&P 500, то сильнее всего просел технологический сектор, потерявший 3,4 %. Если снижение сохранится до конца торгов, оно станет крупнейшим однодневным падением с 23 июня. Сектор телекоммуникационных услуг и коммуникационных сервисов снизился на 0,7 % и приблизился к худшему месячному результату с апреля 2022 года. На этом фоне индексы потребительского и медицинского секторов S&P 500 выросли на 1,9 % и 1,7 % соответственно.