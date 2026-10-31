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Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита

Глава OpenAI Сэм Альтман приехал в Южную Корею и встретился примерно с 50 руководителями компаний, входящих в Samsung Group. Стороны обсудили, как ИИ изменит бизнес в ближайшее десятилетие на фоне развития долгосрочного сотрудничества в сфере памяти и вычислительной инфраструктуры. Его основой стали планы поставок чипов для проекта Stargate и совместной разработки ИИ-ЦОД, включая плавучие дата-центры.

Источник изображения: Zulfugar Karimov/unsplash.com

Источник изображения: Zulfugar Karimov/unsplash.com

Как сообщила Samsung, встреча прошла в Йонъине, расположенном к югу от Сеула. В ней приняли участие около 50 руководителей компаний группы Samsung, занимающихся производством электроники, финансами и биотехнологиями. В центре обсуждения были перспективы трансформации с помощью ИИ различных отраслей, процессов принятия корпоративных решений и возможностей для бизнеса в ближайшее десятилетие.

Нынешняя встреча стала продолжением партнёрства двух компаний, согласно которому Samsung осуществляет поставку чипов памяти для проекта Stargate. Также компании сотрудничают в создании ИИ ЦОД, включая проекты плавучих морских платформ. Кроме того, Samsung активно внедряет технологии ИИ во все сферы своей деятельности — от исследований и производства до маркетинга и корпоративного управления.

Дефицит памяти стал серьёзным препятствием для реализации планов ИИ-компаний по расширению ИИ-инфраструктуры и, в частности, привёл к резкому росту цен на неё. Впрочем, стремительное развитие ИИ-индустрии с огромным спросом на вычислительные мощности привело к росту цен и на другие полупроводниковые составляющие для ЦОД, включая процессоры и ускорители, а также компоненты для потребительской электроники. Высокий спрос со стороны операторов ЦОД усиливает конкуренцию за доступ к комплектующим: пять крупнейших игроков в сфере ИИ-инфраструктуры планируют инвестировать более $3 трлн в ближайшие годы. При этом на долю памяти приходится около трети всех расходов на создание ЦОД.

Сэм Альтман далеко не первый представитель американского технологического сектора, посетивший Южную Корею, мирового лидера в производстве передовых чипов памяти. До этого, начиная с прошлого года, с целью укрепления связей в цепочках поставок Южную Корею дважды посещали генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) и глава AMD Лиза Су (Lisa Su).

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Теги: openai, samsung, ии, южная корея
openai, samsung, ии, южная корея
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Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита
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