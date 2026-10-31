GamesVoice озвучила последний трейлер GTA VI и намекнула, что русский дубляж игры может появиться «когда-нибудь потом»

Студия GamesVoice выпустила дублированную версию третьего трейлера GTA VI, мировая премьера которого состоялась несколько недель назад. Показ ролика с репликами главных героев на русском состоялся в рамках тематической трансляции VoiceCon 2026, посвящённой текущим проектам команды локализаторов.

В конце дублированного трейлера GTA VI представители GamesVoice дали понять, что полная озвучка если и появится, то «когда-нибудь потом». В любом случае, до момента релиза экшена на PC данная тема точно не станет актуальной.

Напомним, на создание дубляжа для Grand Theft Auto V может потребоваться 20 млн руб. — по крайней мере, значок-заглушка для такого проекта присутствует на официальном сайте GamesVoice до сих пор. В случае с классической GTA: San Andreas сумма изначально заявлялась намного скромнее — 1,2 млн руб., которые уже собраны.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 до $100. По последним слухам, выход проекта на PC может состояться уже в первом квартале 2027 года.