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DeepSeek создала «ИИ-суперагента» — конкурент Claude Code сам читает чаты разработчиков и предлагает решения задач

Компания DeepSeek представила прототип автономного ИИ-агента для программирования, стремясь составить конкуренцию популярному инструменту Claude Code от компании Anthropic.

Источник изображения: DeepSeek

Источник изображения: DeepSeek

Новое решение с открытым исходным кодом, получившее название Super-Agent, может самостоятельно отслеживать групповые чаты разработчиков, выявлять сообщения о проблемах с кодом и предлагать решения без необходимости его вызова. Об этом команда DeepSeek Harness сообщила в субботу в социальной сети WeChat.

В руководстве пользователя, опубликованном на платформе GitHub, представители DeepSeek отмечают, что цель нового агента — «требовать минимум внимания со стороны человека, принося при этом максимум пользы».

Ранее в этом году в DeepSeek было сформировано подразделение Harness. Оно занимается созданием ИИ-агентов, способных выполнять задачи по написанию кода аналогично инструментам, предлагаемым ведущими американскими лабораториями, в том числе Anthropic.

Термин «harness» (в переводе — «оснастка» или «каркас») обозначает программную оболочку вокруг большой языковой модели, которая позволяет ИИ-агентам справляться с более сложными задачами. Разработчики, включая специалистов Anthropic, создают подобные каркасы, чтобы сделать своё программное обеспечение более эффективным в оптимизации процессов написания кода и других рабочих задач.

Китайские компании ведут острую конкурентную борьбу с американскими разработчиками, стремясь создавать более совершенные и при этом доступные инструменты на базе искусственного интеллекта. И хотя именно чат-бот ChatGPT от OpenAI дал старт глобальной «гонке ИИ», многие компании впоследствии переключили внимание на перспективный и прибыльный рынок ИИ-агентов, способных автоматизировать работу разработчиков и бизнес-специалистов.

Чтобы укрепить свои позиции в конкуренции с Anthropic и OpenAI, компания DeepSeek привлекла около 100 млрд юаней ($15 млрд) в ходе последнего раунда финансирования — одного из крупнейших в истории Китая. Это произошло в преддверии планируемого первичного публичного размещения акций (IPO) компании.

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Теги: ии-агент, deepseek, anthropic, искусственный интеллект, программирование
ии-агент, deepseek, anthropic, искусственный интеллект, программирование
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