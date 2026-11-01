Компания DeepSeek представила прототип автономного ИИ-агента для программирования, стремясь составить конкуренцию популярному инструменту Claude Code от компании Anthropic.

Новое решение с открытым исходным кодом, получившее название Super-Agent, может самостоятельно отслеживать групповые чаты разработчиков, выявлять сообщения о проблемах с кодом и предлагать решения без необходимости его вызова. Об этом команда DeepSeek Harness сообщила в субботу в социальной сети WeChat.

В руководстве пользователя, опубликованном на платформе GitHub, представители DeepSeek отмечают, что цель нового агента — «требовать минимум внимания со стороны человека, принося при этом максимум пользы».

Ранее в этом году в DeepSeek было сформировано подразделение Harness. Оно занимается созданием ИИ-агентов, способных выполнять задачи по написанию кода аналогично инструментам, предлагаемым ведущими американскими лабораториями, в том числе Anthropic.

Термин «harness» (в переводе — «оснастка» или «каркас») обозначает программную оболочку вокруг большой языковой модели, которая позволяет ИИ-агентам справляться с более сложными задачами. Разработчики, включая специалистов Anthropic, создают подобные каркасы, чтобы сделать своё программное обеспечение более эффективным в оптимизации процессов написания кода и других рабочих задач.

Китайские компании ведут острую конкурентную борьбу с американскими разработчиками, стремясь создавать более совершенные и при этом доступные инструменты на базе искусственного интеллекта. И хотя именно чат-бот ChatGPT от OpenAI дал старт глобальной «гонке ИИ», многие компании впоследствии переключили внимание на перспективный и прибыльный рынок ИИ-агентов, способных автоматизировать работу разработчиков и бизнес-специалистов.

Чтобы укрепить свои позиции в конкуренции с Anthropic и OpenAI, компания DeepSeek привлекла около 100 млрд юаней ($15 млрд) в ходе последнего раунда финансирования — одного из крупнейших в истории Китая. Это произошло в преддверии планируемого первичного публичного размещения акций (IPO) компании.